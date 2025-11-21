به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کاظمینسب صبح جمعه در نشست با مدیران کانونهای فرهنگی هنری شهرستان کاشمر اظهار کرد: هدف از این نشستها تبادل نظر، بررسی مشکلات و دریافت پاسخ کارشناسی از ستاد است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی با بیان اینکه در دوره جدید بنا داریم بر رونق و پویایی کانونها بیفزاییم، افزود: باید طرحها به روز و متناسب با نسل جوان و نوجوان باشد، چراکه جامعه دچار تغییرات اجتماعی شده و لازم است برنامهها بر اساس ذائقه سنجی و نظرسنجیهای واقعی تعریف شود.
وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت تشکیل کانونهای تخصصی گفت: بهعنوان مثال مطلع شدم کانونی با محوریت اشتغالزایی در کاشمر فعالیت میکند و بانوان نیز در این حوزه فعال هستند. بسیار مناسب است که در شهرستان کانونهایی با محوریت اشتغال، خانواده، رسانه و حتی مباحث روز همچون هوش مصنوعی شکل بگیرد و فعالیت کند.
کاظمی نسب با تأکید بر لزوم همکاری و همافزایی با نهادهای همخانواده فرهنگی از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره اوقاف و امور خیریه، بیان کرد: همه این نهادها زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند و باید تعاملات بیشتری شکل گیرد تا فعالیتهای کانونها رونق بیشتری پیدا کند. برنامههای فرهنگی و هنری کانونها نیز در کنار فعالیتهای مرتبط با مسجد و نماز جماعت دنبال خواهد شد.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی تصریح کرد: سه مأموریت اصلی کانونها شامل ترویج کتابخوانی، فعالیتهای هنری و تقویت رسانههای دیجیتال و مکتوب است.
وی ادامه داد: در حوزه هنر نیز برنامههایی در زمینه فیلم، عکس، تئاتر، خوشنویسی و هنرهای تجسمی دنبال میشود و همچنین تقویت فعالیتهای رسانهای و خبرنگاری بخش مهمی از وظایف کانونهاست.
کاظمی نسب با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان کاشمر در حوزه فعالیتهای دینی و فرهنگی، افزود: وجود تعداد قابل توجهی موقوفات در کاشمر نشاندهنده پشتوانه قوی دینی است و ضروری است که اوقاف و مساجد با همافزایی و همپوشانی، به رونق فعالیتهای کانونی کمک کنند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی تأکید کرد: نباید نهادها به صورت جزیرهای عمل کنند؛ اوقاف یک جزیره، ارشاد یک جزیره و آموزشوپرورش جزیرهای جداگانه نباشد. همه باید در یک صفحه، با همراهی، مشارکت و همافزایی حرکت کنند تا جریان فرهنگی مساجد و کانونها در مسیر واحد و مؤثر پیش برود.
نظر شما