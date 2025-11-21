پایداری جوی در گلستان تا اواسط هفته؛ غبار خفیف در برخی ساعات

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی نقشههای پیشیابی اظهار کرد: تا اواسط هفته جوی پایدار در سطح استان برقرار است و در برخی ساعات احتمال رخداد پدیده غبار وجود دارد.
وی افزود: طی این مدت آسمان استان غالباً صاف و آفتابی پیشبینی میشود و از نظر دمایی، تغییر محسوسی در بیشینه دما مشاهده نخواهد شد.
به گفته جعفری، سردترین نقطه استان در شامگاه گذشته، گرگان با ۶ درجه بوده و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز ۴ درجه گزارش شده است. همچنین آققلا با ۲۷ درجه گرمترین شهر استان در روز گذشته بوده است.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: حداقل دمای گرگان صبح امروز ۶ درجه ثبت شده و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز این شهر به ۲۵ درجه برسد.
