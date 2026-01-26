سید علیرضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اجرای این پروژه آموزشی در مجموع ۲۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که ۲۵ میلیارد تومان آن توسط شرکت متانول کاوه دیر و ۳ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات تملک دارایی شهرستان تأمین شده است.
وی افتتاح این مدرسه را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود: با بهرهبرداری از این واحد آموزشی، دانشآموزان دختر روستای اولی شمالی از فضای آموزشی مستقل بهرهمند میشوند و برنامه آموزشی آنان بهصورت منظم در شیفت صبح برگزار خواهد شد.
فرماندار دیر آموزش و پرورش را بزرگترین فصل مشترک میان حاکمیت و مردم عنوان کرد و ضعف در آموزش صحیح زبان فارسی را یکی از نگرانیهای جدی حوزه تعلیم و تربیت دانست.
وی خواستار کیفیسازی ساعات تدریس زبان فارسی، فعالسازی گروههای آموزشی ادبیات و برگزاری نشستهای تخصصی با دبیران این رشته شد. سجادی همچنین بر لزوم اجرای برنامههای مکمل فرهنگی از جمله جشنوارههای خوشنویسی، رواننویسی، حافظخوانی و سعدیخوانی با هدف تقویت زبان و ادبیات فارسی تأکید کرد.
فرماندار شهرستان دیر بر ضرورت ارتقای کیفیت کلاسهای کنکور و تقویتی، ایجاد نظم در برگزاری این کلاسها و اطلاعرسانی دقیق به اولیای دانشآموزان تأکید کرد.
سید علیرضا سجادی دهه فجر را فرصتی ارزشمند برای مشارکت دانشآموزان در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: حضور فعال نسل نوجوان و جوان در این برنامهها میتواند پاسخی منطقی و مؤثر به ادبیات سلطهطلبانه قدرتهای خارجی باشد.
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