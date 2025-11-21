قطعنامه ضدایرانی شورای حکام نیازمند پاسخ مقتدر دیپلماسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی، در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: دفن شبانه حضرت زهرا (س) یک حرکت اعتراضی و نماد روشنی از ناراحتی ایشان نسبت به انحراف جامعه اسلامی بود و جامعه مؤمن باید از این واقعه تاریخی درس بگیرد تا مسیر ولایت را حفظ کند.
وی با استناد به روایت امام صادق (ع) افزود: اگر خداوند علی (ع) را برای فاطمه (س) خلق نمیکرد، هیچ انسانی بر زمین شایستگی همکفو بودن با ایشان را نداشت؛ این روایت بیانگر عظمت مقام اهلبیت و نقش حضرت زهرا (س) بهعنوان امالائمه و حجت بر حجتهای الهی است.
آیتالله شعبانیموثقی خاطرنشان کرد: پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، جبرئیل بر زهرای مرضیه (س) نازل شد و حوادث عالم را به ایشان املا کرد که بهدست امیرالمؤمنین (ع) نوشته شد و به نام مصحف فاطمه (س) معروف گشت؛ مجموعهای الهی که همه حوادث تا قیامت در آن نگاشته شده است.
امام جمعه همدان با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه (س) در روز قیامت گفت: زهرای مرضیه پیشاپیش همه انبیا وارد بهشت میشود و خداوند به او اجازه شفاعت بندگان را عطا میکند؛ آن روز، دوستان و عاشقان اهلبیت و کسانی که برای مظلومیت حضرت زهرا (س) و اولاد ایشان مجلس گرفتند، مشمول شفاعت حضرت خواهند شد.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با بیان اینکه درک مقام ولایت و اطاعت از آن محور وحدت امت اسلامی است، افزود: باید از زهرای مرضیه (س) درس آزادگی، ولایتمداری و معرفت آموخت و نسبت به حفظ آرمانهای ایشان در جامعه کوتاهی نکرد.
آیتالله شعبانیموثقی در بخش دیگر خطبهها با اشاره به تشکیل شورای راهبردی استان همدان گفت: این شورا به ریاست استاندار و با حضور مسئولان ارشد استان تشکیل شده و هدف آن تسهیل امور، رفع موانع و ایجاد همافزایی بین دستگاههاست.
وی تأکید کرد: شورای راهبردی هیچ تصمیمی خارج از مجرای قانونی نمیگیرد و مأموریت آن هماهنگی برای حل مشکلات مردم است، نه ورود به امور اجرایی دستگاهها.
امام جمعه همدان با اشاره به تلاش شورای راهبردی در حل معضل زمینهای طرح جامع شهر و ساماندهی بخشهای مسکن افزود: با پیگیری استاندار همدان، بسیاری از مشکلات ۴۸ هکتاری و اراضی معطلمانده مردم پس از ۲۵ سال رفع شده است و این شورا توانسته روند صدور اسناد و مجوز ساخت را تسهیل کند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در ادامه درباره لزوم نظارت فرهنگی بر محتوای فیلمها و سریالها گفت: مطابق قانون، وزارت ارشاد و وزارت کشور موظفاند بر آثار نمایشی نظارت کنند تا از القای ناامیدی، ترویج فساد و تخریب ارزشهای دینی جلوگیری شود.
شعبانیموثقی تأکید کرد: همانگونه که در حوزه مالیات و مسکن قانون رعایت میشود، در بخش فرهنگ نیز باید اجرای قانون جدی گرفته شود و نهادهای فرهنگی موظف به صیانت از ذهن و هویت نسل جوان هستند.
وی با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر ضدایرانی در شورای حکام افزود: این قطعنامه اگرچه فاقد جنبه تهدید نظامی است، اما نشاندهنده تداوم فشارهای سیاسی علیه ایران است و دستگاه دیپلماسی کشور باید با منطق و اقتدار از حقوق ملت دفاع کند.
آیتالله شعبانیموثقی در پایان ضمن تبریک هفته بسیج تصریح کرد: بسیج مظهر خدمت، ایمان، بصیرت و مردمداری است و باید روح جهادی و انقلابی آن در همه عرصهها زنده بماند.
امام جمعه همدان عنوان کرد: امروز بسیجیان استان همدان در زمینههای متعدد از آبرسانی و ساختمسکن محرومان تا خدمات پزشکی جهادی فعال هستند و وظیفه دارند در مسیر خدمترسانی به مردم، حتی منتقدان، پیشگام باشند.
نظر شما