به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی صبح سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت هفته بسیج و ایام فاطمیه در حسینیه گلزار شهدای همدان با اشاره بر اهمیت پیوند نسل جوان بسیجیان با نسل اول انقلاب اسلامی اظهار کرد: بسیجی‌گری تنها به حضور در میدان‌های نظامی محدود نیست، بلکه فرهنگی عمیق و اجتماعی ریشه‌دار است که باید با الگوگیری از سیره اهل بیت (ع) و شهدا زنده بماند.

وی افزود: برای شناخت بهتر این اندیشه، لازم است تاریخ قیام حضرت فاطمه زهرا (س) در ۷۵ روز آخر عمر ایشان مطالعه شود؛ قیامی که از بعد اجتماعی و معرفتی، درس ایستادگی و حق‌طلبی به همه مسلمانان داد.

نماینده ولی‌فقیه در همدان با اشاره به نقش نسل‌های نخست بسیجیان گفت: جوانان امروز باید با مطالعه تاریخ دفاع مقدس، خاطرات شهدا و مشاهده مستندهای انقلاب، ارتباط خود را با آرمان‌های اولیه انقلاب حفظ کنند. این پیوند، ضامن تداوم مسیر نورانی سرداران و رزمندگان خواهد بود.

شعبانی‌موثقی یادآور شد: خود را از نسل دوم انقلاب می‌دانم و آنچه در پایگاه‌های بسیج دهه‌های نخست انقلاب دیده‌ایم، هنوز الهام‌بخش است؛ روحیه اخلاص، کار گروهی و مسئولیت‌پذیری باید در نسل جدید تقویت شود.

امام جمعه همدان عنوان کرد: بسیج یک نهاد مردمی است که ریشه در ایمان دارد و باید همچنان الهام‌بخش خدمت خالصانه در جامعه باشد. جوانان بسیجی باید به گونه‌ای عمل کنند که اگر امروز امام خمینی (ره) در میان ما بود، جمله معروف خود را تکرار می‌کرد که «دست شما را می‌بوسم».

این مراسم با حضور گسترده بسیجیان از سراسر استان برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، بر ترویج فرهنگ ایثار، میهن‌دوستی و حفظ روحیه جهادی در بین جوانان تأکید کردند.