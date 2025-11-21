هشدار امام جمعه موقت بیرجند نسبت به نقش جریان نفاق در مشکلات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند، ریشه بخشی از نابسامانی‌های اقتصادی و فرهنگی را اقدامات جریان نفوذی دانست و افزود: جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصه‌ها، تا حلقوم استکبار جهانی پیش رفته و اسناد صهیونیسم را افشا کرده است؛ اما وجود جریان نفوذ مانع از پیشرفت کامل کشور و برطرف شدن مشکلات اقتصادی می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت دقت در انتخابات، انتصابات و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تصریح کرد: هرجا امور مطابق با مسیر ولایت پیش نمی‌رود، مردم حق دارند دلسوزانه مطالبه‌گری کنند.

وی تصریح کرد: اگر مسئولی در مسیر اصلاح قرار نگیرد، باید دانست که به رشته‌ای از یک جریان خطرناک متصل است.

امام‌جمعه موقت بیرجند با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اعتقادی کشور، گفت: ملت ایران از نقطه صفر آغاز کرد اما امروز توانسته بسیاری از قدرت‌های جهانی را تحت فشار قرار دهد و این همه، جلوه‌ای از لطف الهی است.

وی تأکید کرد: مسئولان باید قدر روحیه بسیجی را بدانند و در همه عرصه‌ها از این ظرفیت بهره بگیرند.

رحیم‌آبادی توسعه «بسیج صالحین» را از مطالبات مؤکد رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: مساجد، محافل و مجموعه‌های فرهنگی باید با حضور بسیجیان فعال‌تر شوند و همه بخش‌های جامعه برای گسترش فرهنگ دینی و انقلابی همکاری کنند.

وی در ادامه با اشاره به بازتاب جهانی اسلام، گفت: طبق گزارش رادیو آمریکا، اسلام سریع‌ترین رشد را در جهان دارد؛ امروز صدای اذان در برخی خیابان‌های واشنگتن شنیده می‌شود و بسیاری از مردم آمریکا، اسلام را با آموزه‌های امام خمینی (ره) شناخته‌اند.

به گفته وی، طی یک دهه اخیر بیش از هزار و ۲۰۰ مسجد در آمریکا ساخته شده که نشان‌دهنده گسترش فرهنگ فاطمی و روحیه بسیجی در سطح جهان است.

امام‌جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه رئیس‌جمهور آمریکا ملت ایران را به تسلیم فراخوانده بود، اضافه کرد: رهبر انقلاب در پاسخ فرمودند این سخن بزرگ‌تر از دهان اوست. اگر ملت ایران اهل تسلیم بود، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شهید و جانباز تقدیم انقلاب نمی‌کرد.

رحیم‌آبادی گفت: مردم ما با شناخت درست از رسالت آخرالزمانی و فرمان‌برداری از رهبر انقلاب، فریب مکر دشمنان خارجی و جریان‌های غرب‌گرا در داخل را نخواهند خورد و هرگز از مسیر انقلاب بازنمی‌گردند.

وی با اشاره به آغاز دهه فاطمیه و با تأکید بر الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: زندگی کوتاه اما پربرکت آن حضرت، مکتبی کامل برای تقوا، ولایت‌مداری و حراست از حاکمیت الهی است و فرهنگ بسیج ادامه همان مسیر نورانی است.

امام جمعه موقت بیرجند با تشریح شاخص‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب برای بسیجیان، خاطرنشان کرد: اخلاص، بصیرت و اقدام به موقع سه ویژگی بنیادین یک بسیجی است و بی‌توجهی به آن‌ها آسیب‌آفرین خواهد بود.

وی با اشاره به تهدیدهایی که انقلاب اسلامی را نشانه گرفته، گفت: همان خطری که در صدر اسلام موجب آسیب به حاکمیت اسلامی شد، امروز نیز انقلاب ما را تهدید می‌کند؛ بنابراین بر همه، به ویژه بسیجیان واجب است که این خطر پنهان را بشناسند.

به گفته وی، پیامبر اکرم (ص) فرمودند که از مشرکان و مؤمنان خطاکار هراسی ندارند اما از منافقان بیم دارند؛ جریانی که پنهان، زهرآگین و ترسو است و می‌تواند روحیه جهادی و فرهنگ شهادت را تضعیف کند و جامعه را به فساد و انحطاط بکشاند.

رحیم‌آبادی با اشاره به آیات سوره‌های فتح، توبه، تحریم و منافقون افزود: قرآن، مجموعه‌ای یکپارچه است و نباید تنها به یک آیه اکتفا کرد. وی تأکید کرد که اگر نگاه‌ها صرفاً معطوف به دشمن بیرونی باشد، آسیب‌ها جدی خواهد بود؛ در حالی که بیش از ۳۰۰ آیه قرآن درباره جریان خطرناک نفاق هشدار داده است.

وی ادامه داد: قرآن می‌فرماید مقابله با منافقان جهاد است؛ این جهاد همیشه با الطاف الهی چون بادهای طبس یا پرندگان ابابیل همراه نیست، بلکه امت بصیر و بسیجی باید در صحنه حضور داشته باشد.

امام‌جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه مهم‌ترین بُعد زندگی حضرت فاطمه (س)، پاسداری از حاکمیت الهی و ولایت است، افزود: اگر این اصل رعایت شود، سایر ابعاد شخصیتی ایشان نیز پاس داشته خواهد شد، اما بی‌توجهی به آن، دیگر تلاش‌ها را بی‌اثر می‌کند.

وی با اشاره به مصیبت‌هایی که بر حضرت فاطمه (س) وارد شد، گفت: همه این مصائب نتیجه فاصله گرفتن امت از امام و فروپاشی حاکمیت اسلامی بود؛ مصیبت‌هایی چون سوزانده شدن خانه ایشان، ثمره تعطیلی ولایت علوی بود.

رحیم‌آبادی با تأکید بر نقش بسیج در احیای حاکمیت الهی گفت: فرهنگ بسیج برگرفته از تعالیم حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) است؛ فرهنگی که محدود به قشر خاصی نیست و توانسته حاکمیت اسلامی را پس از قرن‌ها احیا کند.

وی افزود: امروز فرزندان حضرت زهرا (س) با پرچم علی (ع) و اسلام ناب، در حمایت از مظلومان عالم ایستاده‌اند و هر جا ظلمی باشد مقاومت خواهند کرد و این افتخاری بزرگ برای ملت ایران و بسیجیان است.