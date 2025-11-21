به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان جمعه شب در اختتامیه هشتمین سوگواره نوحههای نشسته بانوان میناب اظهار کرد: مرثیهسرایی، روضهخوانی و تعزیه با همان اصالت تاریخی و ادبی که در فرهنگ ایرانی ریشه دارد سینهبهسینه منتقل شده و امروز بخشی مهم از میراث فرهنگی و اعتقادی مردم ایران اسلامی به شمار میرود.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت آموزندگی منبرها افزود: سوگوارههای بانوان فرصتی برای پاسداشت میراث شفاهی و معنوی آئینهای عزاداری است. این مناسک تبیینکننده معارف و سیره ائمهاطهار در قالب شعر و نوحه است و نسلهای این خطه با همین ارادت و محبت پرورش مییابند و این عشق بخشی از هویت مردم هرمزگان را تشکیل میدهد.
جلالی با اشاره به قدمت آئین پامنبری در نقاط مختلف استان گفت: مردم هرمزگان از کودکی با آئینهای سنتی مذهبی انس داشتهاند و نقشآفرینی خانوادهها در این مراسم بخشی از آداب خانوادگی و خویشاوندی است که میتوان آن را نوعی صلهرحم دانست.
دبیر شورای فرهنگ عمومی هرمزگان با بیان نقش کلیدی زنان استان در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی اضافه کرد: حضور زنان در برنامهریزی، پشتیبانی و اجرای آئینهای سنتی عزاداری حضوری پررنگ و مؤثر است و سوگواره نوحههای نشسته نمونهای بارز از این مشارکت است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ثبت نوحههای نشسته استان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس در سال ۱۳۹۵ را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: این شیوه عزاداری برگرفته از سبک زندگی مردم هرمزگان است و در دو بخش مردان و زنان در ماه محرم و ایام فاطمیه در سطح شهرستانی و استانی با هدف ثبت و ضبط مراثی و شیوههای اجرا برگزار میشود.
وی با گرامیداشت یاد و آثار مرثیهسرایان برجسته استان بهویژه شهرستان میناب خاطرنشان کرد: میناب خاستگاه چهرههایی چون مرحوم حسینعلی قضائی مرثیهسرای نامدار جنوب و یکی از مراکز مهم آئینهای عزاداری و مجالس تعزیه هرمزگان است.
هشتمین سوگواره نوحههای نشسته بانوان شهرستان میناب همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه س در روستای محمودی و با حضور بیش از سی هیئت مردمی و همراهی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و مدیرکل برنامهریزی استانداری برگزار شد.
نظر شما