سومین سوگواره نوحه های نشسته هرمزگان با حضور ۲۰ هیئت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه ترویج فرهنگ عاشورایی در کشور و بخصوص در بین مردم شرق استان هرمزگان به گونه ای دارای اهمیت است که با برگزاری آئین های مذهبی و عزاداری وسینه زنی برای بقا و حفظ آنها با جدیت تلاش می شود.

سبک های عزاداری سنتی مردم استان هرمزگان که قدمت بیش از صد سال دارد در بین دیگر استانهای کشور هم به آنها اهمیت داده میشود تا جایی که متولیان و خادمان اهلبیت برای حفظ این سنتها اقدام به برگزاری سوگواره این مراسم های مذهبی کرده اند تا این سنتهای عزاداری استان حفظ شوند.

شهریار عبدالهی دبیر بر گزاری این سوگواره ها در شرق هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نوحه های نشسته محلی ریشه در فرهنگ مردم هر منطقه دارد و حضور مردم در این سوگواره ها بیانگر اهمیت دادن به فرهنگ این مرز و بوم است.

عبدالهی یادآور شد: تا کنون شش سوگواره نوحه های نشسته محلی در میناب و از بین هیئت های عزاداری این شهرستان با شکوه هرچه بیشتر برگزار شده و دو مرحله این سوگواره ها را در مرحله استانی انجام گرفته که سومین دوره آن هم در حال برگزاری است.

دبیر سوگواره نوحه های نشسته محلی در میناب بیان داشت: امروزه که استکبار و دشمن در کمین است که دین اسلام را تضعیف نشان دهد حضور گسترده مردم در مراسم های معنوی و مذهبی خاری برچشم آنها است.

عبدالهی در خصوص بر گزاری سومین دوره سوگواره نوحه های نشسته استانی گفت: در این دوره ۲۰ هیئت مذهبی از حسینیه ها از چهار شهرستان میناب، بندرعباس، سیریک و رودان شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این سبک سینه زنی متعلق به شهرستان میناب است گفت: مداحان وخادمان اهل بیت در استان هرمزگان سنت وفرهنگ بومی این منطقه را به خوبی حفظ کرده اند وآنرا هم در بین نسلهای جوان انتقال داده اند.