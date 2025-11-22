اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کاهش بی سابقه آب در پشت سدهای تأمین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های شمس تبریزی، ستارخان، منجم، بهار، سیاهپوش، قدس و همچنین جاده فرودگاه، آناخاتون و پایگاه دوم شکاری می‌باشد.

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.