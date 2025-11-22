پیمان جبلی رئیس صداوسیما در حاشیه مراسم یادبود محمد کاسبی درباره ساخت سریال «موسی کلیم الله» و روند پیشرفت آن به خبرنگار مهر گفت: هر قسمت از این سریال حدود یک ماه زمان می‌برد چون در آثار الف ویژه، طراحی صحنه و برنامه‌ریزی زمان بیشتری می‌برد و با کارهای عادی متفاوت است. البته این در صورتی است که همه شرایط فراهم باشد. حداقلِ زمان مورد نیاز برای یک فصل ۱۵ ماه است، اما این موضوع کاملاً به طراحی تیم تولید بستگی دارد؛ کارگردان، تهیه‌کننده و گروه تولید تعیین می‌کنند که زمان دقیق چقدر باشد.

وی اضافه کرد: به‌طور متوسط در آثار فاخر و سنگین، به‌ویژه پروژه‌های تاریخی الف ویژه، ما روزانه دو تا سه دقیقه تصویربرداری داریم؛ گاهی کمتر، بسته به داستان، دکور، شخصیت‌ها و بازیگران. البته تلاش ما این است که زیرساخت‌ها و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که اگر تیم تولید، تهیه‌کننده یا کارگردان بخواهند سرعت کار را افزایش دهند، امکان آن مهیا باشد. ترجیح ما نیز تولید بیشتر و سریع‌تر است، اما در نهایت تابع نظر تیم حرفه‌ای و قابل احترام تولید این مجموعه هستیم.

وی در ادامه گفت: سریال «موسی کلیم الله» کمتر از یک ماه است که کلید خورده و از آغاز تصویربرداری می‌گذرد و خبر آن نیز اعلام شده است. اگر هر ماه یک اپیزود تولید شود، قاعدتاً سه تا چهار اپیزود باید تا پایان امسال تصویربرداری شود.

جبلی تصریح کرد: امیدوارم تولید هرچه سریع‌تر پیش برود و با نظم تاریخی طراحی‌شده، به جلو حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که مانند سریال «سلمان» نشود که فصل دوم پیش از فصل اول تولید شد. ان‌شاءالله به‌زودی فصل پایانی «سلمان» نیز مقابل دوربین خواهد رفت. امیدواریم این پروژه نیز با همان نظم پیش برود و هرچه زودتر در معرض دید و توجه مخاطبان قرار گیرد.

وی در پاسخ به اینکه چرا تلویزیون هنوز برند کتابی مثل «کتاب باز» ندارد؟ گفت: برنامه «دیدینو» را احتمالاً دنبال کرده‌اید؛ از جمله تلاش‌هایی است که برای شکل‌گیری یک برنامه اختصاصی کتاب انجام شده و به‌نظر من تا حد زیادی هم موفق بوده است. طرح‌های دیگری نیز ارائه شده و شبکه‌های مختلف در این حوزه فعالیت می‌کنند. شبکه سه نیز سال گذشته برنامه‌ای درباره کتاب را روی آنتن برد اما هر یک از این برنامه‌ها باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم نظر مخاطب را ارزیابی کنیم، نقاط قوت و ضعف برنامه را بسنجیم و مسیر را اصلاح کنیم.

وی اضافه کرد: موضوع کتاب، موضوعی بسیار مهم و حساس است و با شیوه‌های معمول و جاری، شاید نتوان برنامه‌ای کاملاً اختصاصی و مؤثر درباره کتاب تولید کرد. علاوه بر این‌گونه برنامه‌ها، ما درصدد تولید قطعات کوتاه نمایشی برای معرفی کتاب نیز هستیم. پیش‌تر نیز چنین تجربه‌ای داشته‌ایم و به همکاران تأکید کرده‌ام که این تجربه تکرار شود.

جبلی در پایان گفت: برای معرفی کتاب، صرفاً زیرنویس، گوینده یا صحبت درباره کتاب کافی نیست و به‌نظر می‌رسد یکی از روش‌های مؤثر، تولید قطعات کوتاه نمایشی است که با الهام از داستان کتاب ساخته می‌شود.