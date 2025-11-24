علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تکلیف قانون برنامه پنج ساله هفتم در رابطه با کاهش ۱۵ درصدی دولت گفت: باید توجه کرد قانون به ما گفته است که باید حداقل ۱۵ درصد کاهش اندازه داشته باشیم، لذا یکی از برنامههای اصلی ما هم این است که دستگاههایی که موازی کار میکنند را حذف کنیم.
وی افزود: بنابراین دستگاههایی که خدمات ارائه میدهند و خدماتشان ضروری است را نه تنها حذف نمیکنیم، بلکه از محل حذف دستگاههای موازی دیگر، تقویت هم میکنیم تا خدمات مناسبتری به مردم ارائه دهند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: بارها عرض کردم در تغییرات احتمالی برخی سازمانها و نهادها، نه هیچ کارمندی اخراج میشود و نه حقوق او کاهش پیدا میکند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به اینکه آیا این تکلیف کاهش ۱۵ درصدی از زیرمجموعههای دولت است یا کل بدنه حاکمیتی است، بیان کرد: این کاهش فراتر از دولت و برای کل نهادها و سازمانهای کشور است. از سویی اختیارات شورای عالی اداری را قانون به آن داده است؛ ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری این اختیار را به شورای عالی اداری داده است.
وی عنوان کرد: در آینده تکلیف خبرهایی مربوط به نهادها یا سازمانهایی که باید دچار تحول شوند را اعلام خواهیم کرد.
