به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در آغاز مراسم روز ملی بازار سرمایه با تاکید بر اینکه حرف‌هایی که می‌زنیم باید رهگشا باشد، اما شنیدن آن کافی نیست؛ باید عمل شود و کارسازی برای مردم صورت گیرد، اظهار کرد: آنچه دولت به‌دنبال آن است، کارآمدسازی ساختار و جلوگیری از هزینه‌های زائد است.

وی تصریح کرد: در دولت تلاش داریم خودمان را کارآمد کنیم، هزینه اضافی ایجاد نکنیم و روندی را که همیشه با کسری بودجه داریم تا حد امکان مهار کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده تا بودجه‌ای به مجلس ارائه شود که با درآمد دولت همخوانی واقعی داشته باشد.

وی با تأکید بر اصلاح رفتار مالی دولت افزود: یکی از عوامل تورم و بسیاری از مشکلات کشور، گسترش غیرمنطقی سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی است. اقدام ضربتی برای جمع کردن روندهای چندساله آسان نیست، اما تلاش می‌کنیم واقع‌بینانه به سمت اصلاح برویم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: هزینه‌هایی که امروز با آن مواجهیم مناسب نیست؛ ناترازی‌ها واقعیت دارد. شرمسار مردم بودیم که برق و گاز قطع می‌شد. الان با تمام وجود تلاش می‌کنیم انرژی صنعت به هیچ وجه قطع نشود و تولید سرپا بماند.

پزشکیان کنترل مصرف انرژی در دولت و میان مردم را از اولویت‌ها دانست و افزود: در مصرف انرژی از استاندارد کشورهای پیشرفته هم جلوتر رفته‌ایم، یعنی داریم به‌طور غیرمنطقی می‌سوزانیم. باید درست مصرف کنیم؛ برق، گاز، بنزین، گازوئیل و آب را باید مدیریت کنیم. در تولید و بهره‌وری انرژی نیز بازنگری اساسی لازم است.

وی گفت: فقط با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی، روزانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز را می‌توان حفظ کرد؛ یعنی چیزی حدود ده درصد از کل تولیدمان، که معادل خلق یک میدان نفتی جدید است. آن وقت همین رقم می‌تواند چاله‌های اقتصادی کشور از جمله معیشت مردم را پر کند، سرمایه‌گذاری را اصلاح کند و توسعه را معنا ببخشد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: کشور حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در سال از تولید نفت و گاز برخوردار است، اما سیاست‌گذاری‌های غلط موجب بروز تورم و گرانی شده است. تصمیم‌گیری‌های نادرست و مقررات ناکارآمد ما را از مسیر صحیح خارج کرده‌اند.

رئیس‌جمهور ضمن توضیح سیاست‌های تازه دولت گفت: هر ماه جلساتی با اتاق بازرگانی، کارآفرینان، انجمن‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان صنایع نفتی خواهیم داشت تا مشکلات به‌صورت عملی استخراج شود؛ از بانک‌ها تا تجارت، مقررات و قیمت‌گذاری‌ها. صاحبان فرآیندها و مسئولان سیاست‌گذار باید کنار هم بنشینند و راه‌حل‌های روشن پیدا کنند که دولت بتواند آنها را اجرا کند.

وی اظهار داشت: آنچه دغدغه کنونی دولت است، کنترل تورم و فشاری است که بر معیشت مردم وارد می‌شود. اگر بتوانیم منابع را کنترل کنیم و حتی ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها را در معیشت مردم سرمایه‌گذاری کنیم، نگرانی‌های مردم را حل خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش، به روابط خارجی اقتصادی اشاره کرد: در تعاملات خارجی، چه در بریکس، چه در شانگهای و چه در اوراسیا، گشایش‌های خوبی ایجاد شده است. می‌توانیم ارتباطات تجاری و اقتصادی خود را با منطقه تقویت کنیم. موانع را در گمرکات و مبادلات مالی و پولی برطرف خواهیم کرد تا تجارت با کشورهای دوست تسهیل شود.

رئیس‌جمهور افزود: در سفرهای خارجی از اتاق بازرگانی خواسته‌ایم همراه هیئت‌های دولتی باشد تا بسته‌های هماهنگ تجاری آماده شود و در توافقات بین‌المللی به‌صورت مشترک حضور داشته باشیم. همان‌طور که این هفته نیز دوباره جلسه بررسی مشکلات خواهیم داشت، دولت مصمم به حل مسائل است.

پزشکیان تصریح کرد: دولت وظیفه دارد بستر مناسبی برای فعالیت تجار و صنعتگران فراهم کند. قوه قضائیه نیز به‌شدت در حال اقدام برای ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری‌هاست تا مداخلات غیرضروری از بین برود. در جلسه مشترک با اتاق بازرگانی تصمیم گرفته شد از طرف اتاق چند نفر مشخص شوند تا با تیمی پنج تا شش نفره از قوه قضائیه و دولت سیستمی تشکیل دهند که تمام تصمیمات قضائی مرتبط با سرمایه‌گذاری از مسیر واحد صادر شود؛ نه اینکه هر قاضی در هر استان حکم جداگانه بدهد و سرمایه‌گذاری را به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد: پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در رأس سیاست سران قوا قرار گرفته و دولت با تمام توان تلاش می‌کند تا جایی که ممکن است موانع را اصلاح و کاهش دهد.