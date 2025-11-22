حزب الدعوه المالکی را برای تصدی پست نخست وزیری عراق معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، در تحولی مهم در زمینه روند فرایند پس از اعلام نتایج انتخابات و تشکیل دولت عراق، حزب الدعوه عراق امروز نوری المالکی دبیر کل این حزب را به عنوان نامزد خود برای تصدی پست نخست وزیری عراق معرفی کرد.

در بیانیه حزب الدعوه آمده است که نوری المالکی دارای تجربه و توانایی برای اداره کشور است و مرحله حساس کنونی نیازمند دولت بالنده با موازنه سیاسی است.

این در حالی است که روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد که ائتلاف چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب شیعه عراقی، نوری المالکی را مامور مذاکره با دیگر ائتلاف‌ها کرده است.

در همین راستا المالکی در سفر به اربیل با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان دیدار و گفتگو کرد. نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون امروز شنبه در اربیل با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف برگزاری موفق انتخابات پارلمانی عراق را تبریک گفتند. طرفین به بررسی اوضاع سیاسی و نتایج گفتگوهای کنونی میان نیروهای ملی پرداختند.

المالکی به اهمیت تداوم تلاش‌های مشترک برای تسریع در تشکیل دولت، تقویت ثبات و حفظ روند دموکراتیک اشاره کرد.