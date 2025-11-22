  1. سیاست
ولایتی: رابطه ایران و عراق مستحکم و بدون گسست است

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، حضور و هوشمندی بی‌سابقه مردم عراق در انتخابات اخیر را دستاوردی بزرگ قلمداد کرد که در تاریخ عراق بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی امروز شنبه یکم آذرماه در دیدار سید محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حکیم و نایب رئیس جریان حکمت ملی عراق، افزود: رابطه بین ایران و عراق محکم، تاریخی، ریشه‌دار و بدون گسست است و روز به روز نیز استحکام بیشتری می‌یابد و مایه امید جهان اسلام خواهد بود.

حکیم نیز در این دیدار آخرین وضعیت کشور عراق پس از انتخابات اخیر را تشریح کرد و اقبال و حضور بی سابقه مردم در انتخابات با وجود توطئه‌های دشمنان را دستاوردی بزرگ برای کشور عراق ارزیابی کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از پیام ولایتی درباره انتخابات عراق، آن را حاوی نکاتی بسیار مهم دانست.

