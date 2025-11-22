«سعید طاهری» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سید عباس طالحی وزری فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید طاهری به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب شد.
در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به سعید طاهری آمده است:
نظر به سوابق و تجارب موفق و ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان» منصوب میشوید.
امید واثق است که با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری شایسته از ظرفیتهای فرهنگی و هنری آن استان و با توجه کامل به اهداف و شرح وظایف وزارتخانه و آن ادارهکل در انجام شایسته وظایف و مسئولیتها موفق و مؤید باشید. پیگیری مستمر و عمل به موارد مندرج در پیوست حکم مورد انتظار است.
همچنین متن پیوست این حکم به شرح زیر است:
۱. تلاش در جهت تحقق چهار کلان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم در گستره استانی
۲. ایجاد هماهنگی و همافزایی مؤثر بین واحدهای استانی سازمانها و نهادهای تابعه وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان به عنوان ارشد این وزارتخانه در استان؛
۳. همکاری کامل با معاونتهای تخصصی، مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه و تأمین و تحقق سیاستها و برنامههای ابلاغی آنها؛
۴. تقویت جایگاه ادارهکل استان به عنوان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان و تقویت هویت و کارایی حقیقی این شورا؛
۵. گسترش اقدامات فرهنگی و هنری اثربخش در شهرها و روستاهای مناطق کمبرخوردار؛
۶. برنامهریزی و اقدام برای توانمندسازی ادارهکل و ادارات شهرستانها در حوزههای زیرساختی، منابع انسانی و آموزش و...
۷. ارتباط حسنه و صمیمی با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان و تکریم ایشان؛
۸. اولویتبخشی به نیازهای مردم و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در استان؛
۹.و ضعیتسنجی و برنامهریزی مؤثر و کارآمد برای حضور وزیر در سفرهای استانی؛
۱۰.پ اسخگویی در زمان مقرر به مکاتبات دستگاههای نظارتی و برنامهریزی و تسهیل ارتباطات مردمی؛
۱۱. توجه و رعایت دقیق سلامت و انضباط مالی و نیز کرامت و حقوق ذینفعان در حوزه وظایف آن ادارهکل.
گفتنی است، سعید طاهری متولد سال ۱۳۴۴ و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجراییMBA است و مدرس دانشگاه است.
از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی میتوان مشاور فرهنگی و امور جوانان نماینده ولی فقیه در استان گیلان، عضو هیأت رئیسه، عضو شورای فرهنگی، و عضو شورای اداری دانشگاه گیلان، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، رئیس سازمان جوانان استان گیلان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، نماینده تام الاختیار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در شهرستان رشت و … اشاره کرد.
نظر شما