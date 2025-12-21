رشت میزبان نمایشگاه بازی و فناوری کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی نمایشگاه تخصصی صنعت بازی و فناوری IGF+ETEX 2026 اظهار کرد: در حوزه فرهنگی شاهد فعالیتهای حداقلی هستیم که پاسخگوی نیاز نسل جوان نیست و این خلأ وجود دارد.
وی گفت: شکلگیری شخصیت کودکان و نوجوانان و فعالیتهای آموزشی و پرورشی وابسته به تولید محتوا در این فضا است که برای این نسل جذابیت دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ضمن تاکید بر لزوم اهمیت جایگاه بازی و فناوری تصریح کرد: ظرفیتی که در استان وجود دارد رسالت ما را سنگین میکند تا به صورت دقیق، همهجانبه و تأثیرگذار شاهد یک رویداد مانا و پایدار باشیم که زمینهساز اتفاقات آتی خواهد بود.
طاهری افزود: اجرای این رویداد مستلزم یک تدارک قوی، منسجم و هماهنگ است تا شاهد تأثیرگذاری و بهرهگیری از ظرفیتها باشیم.
وی برگزاری این رویداد را فرصتی مغتنم دانست و گفت: برای بهرهگیری از ظرفیتها نیازمند شکلگیری ساختار منظم هستیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اضافه کرد: برای این رویداد نیازمند تعیین ارکان، تقسیم وظایف و پیگیری امور هستیم تا میزبانی قابل قبول و خوبی در استان داشته باشیم.
در این جلسه بر لزوم تولید محتوا و اطلاعرسانی، تعامل و همراهی سازنده، ظرفیتهای متعدد، برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از خرده فرهنگها، تعیین جامعه هدف و … تاکید شد.
