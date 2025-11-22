یک شهید در حمله جدید رژیم صهیونیستی به لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد:حمله بعد از ظهر امروز دشمن اسرائیلی به منطقه وادی السلوقی در بنت جبیل به شهادت یک شهروند لبنانی منجر شد.

ساعاتی قبل نیز جنگنده های رژیم صهیونیستی حملات سنگینی به مناطقی از جنوب لبنان انجام داده بودند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل‌آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از هرگونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.