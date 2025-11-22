پروازهای خارجی به مقصد و از مبدأ ونزوئلا تا اطلاع ثانونی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود را به مقصد و از مبدأ ونزوئلا تا اطلاع ثانوی لغو کرده‌اند.

در همین راستا، اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز پیشتر به دلیل وضعیت امنیتی و افزایش فعالیت‌های نظامی، در مورد پروازها به ونزوئلا هشدار داد.

گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شنبه گذشته مدعی شد که طرح نظامی عملیات در ونزوئلا را از وزارت جنگ آمریکا دریافت کرده و تصمیم خود را در مورد مداخله نظامی در ونزوئلا گرفته است، اما ماهیت این تصمیم را فاش نکرد.

خبرگزاری رویترز نیز در این باره گزارش داد که سه شرکت هواپیمایی بین‌المللی، پروازهای خود را از ونزوئلا لغو کردند.

بر اساس این گزارش لغو این پروازها پس از آن صورت گرفت که آمریکا نسبت به وجود خطرات احتمالی بر فراز حریم هوایی ونزوئلا هشدار صادر کرده بود.