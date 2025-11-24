اجتماع دو هزار نفری بانوان بهار در سوگ شهادت حضرت زهرا (س)

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم باشکوه عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) با حضور دو هزار نفر از بانوان در مصلای بزرگ این شهر خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی کرمی با اعلام این خبر گفت: همزمان با ایام فاطمیه، مجالس عزاداری در تمامی شهرستان‌ها و روستاهای استان در حال برگزاری است.

وی افزود: در روز شهادت حضرت زهرا (س)، دسته‌جات سینه‌زنی و زنجیرزنی از مسجد باب‌الحوائج به سمت مزار شهدای شهر بهار حرکت خواهند کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی بهار همچنین از برگزاری مراسم عزاداری در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی سراسر شهرستان خبر داد و اضافه کرد: همزمان با برگزاری این مراسم، غذای نذری در بین عزاداران توزیع می‌شود.