مراسم تشییع پیکر ۷ شهید گمنام در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شهادت حضرت فاطمه (س) مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام تازه تفحص شده صبح دوشنبه در رشت آغاز شد.

بر این اساس پیکر مطهر شهدا ابتدا از سپاه مرکزی ناحیه رشت واقع در پل عراق تا میدان ذهاب شهدای رشت تشییع و پس از اقامه نماز، پیکر پاک و مطهر ۲ شهید در شهرستان تالش به خاک سپرده می‌شوند.

وی ادامه داد: پیکر مطهر یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش و پیکر پاک یک شهید دیگر هم در پارک آفتاب لیسار حویق تالش به خاک سپرده خواهند شد.

البته قبل از مراسم تشییع در رشت، ۳۰۰ نقطه در استان گیلان اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، نهادها و دستگاه‌های اجرایی میزبان پیکر مطهر این هفت شهید بوده اند.

هم اینک ۲۰۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۷۰ یادمان شهدای گیلان تدفین هستند.