سمنان در «سوگ مادر» شهدایی شد؛ روایت مشایعت ۸ لاله عاشق

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امروز و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) استان سمنان رخت عز بر تن کرده و آئین عزاداری و سوگواری ویژه این روز در مساجد و تکایا و مهدیه‌ها به خصوص از شب گذشته، به اوج رسیده است اما حالا در این روز مقدس که چشم‌های مردم استان برخلاف آسمانش، بارانی است، این مردم کویری مهمان دارند. مهمانانی از جنس نور، مهمانانی از جنس عشق؛

مراسم تشییع هشت شهید گمنام تازه تفحص شده دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) صبح دوشنبه با حضور مردم ولایتمدار و متدین مرکز استان سمنان از میدان کوثر به سمت معراج الشهدا برگزار شد و مردم متدین مرکز استان یک بار دیگر برای شهدایشان در روز شهادت مادرمان، سنگ تمام گذاشتند.

مردم سنگ تمام گذاشتند

مردم مرکز استان سمنان با حضور گسترده در این مراسم یک بار دیگر قدرشناسی خود را نسبت به کسانی که از زندگی شأن گذشتند تا برای عزتمندی و امنیت اسلام و ایران رخت رزم و جهاد بپوشند، نشان دهند. در این مراسم علاوه بر مردم شهیدپرور سمنان، خانواده معزز شهدا و ایثارگران و جانبازان همچنین پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس نیز حضور داشتند حضور جوانان متدین سمنانی در این مراسم از نکات قابل توجه بود.

از آنجا که در هفته بسیج هستیم، گروهی از بسیجیان شهرستان سمنان هم با حضور در میدان کوثر سمنان با چفیه بسیجی و حمل پلاکاردهایی با میثاق‌های شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. حضور پرشور بسیجیان زن و مرد سمنانی به این مراسم معنوی رنگ و لعابی خاصی بخشیده بود.

تشییع متمرکز ۸ شهید

فرمانده سپاه ناحیه سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز شاهد برگزاری مراسم متمرکز تشییع هشت شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در سمنان هستیم، گفت: این شهدا در نقاط مختلف استان تشییع و به خاک سپرده خواهند شد اما امروز مراسم ویژه و متمرکز تشییع آنان از میدان کوثر تا معراج الشهدای سمنان برگزار می‌شود.

سرهنگ حسین دهرویه با اشاره به استقبال گسترده مردم سمنان از این برنامه ابراز کرد: بسیاری از افرادی که امروز در این مراسم حضور دارند از نقاط مختلف استان سمنان خودشان را به مرکز استان رسانده‌اند تا ارادت شأن را به شهیدان انقلاب اسلامی در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) نشان دهند.

وی از تشییع پیکر مطهر هشت شهید تازه تفحص‌شده دفاع مقدس در این شهرستان همزمان با هفته بسیج و ایام فاطمیه به عنوان یک ویژه برنامه معنوی و فرصتی برای قدرشناسی از شهدا یاد کرد و افزود: مردم قدرشناسی استان سمنان همواره برای شهدا سنگ تمام گذاشته‌اند و این هشت شهید هم از قاعده مستثنی نیستند.

برگزاری آئین وداع

فرمانده سپاه سمنان همچنین گفت: شب گذشته در شب شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) نیز مراسم وداع با هشت شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در شبستان حرم حضرت یحیی بن موسی الکاظم (ع) سمنان با حضور گسترده مردم برگزار شد تا جایی که مردم از ساعاتی قبل هم در این مکان حضور یافته بودند.

این مراسم همچنین همزمان با دیگر نقاط کشورمان در حال برگزاری است و مردم شهید پرور کشورمان امروز ۳۰۰ لاله عاشق و شهید گمنام را مشایعت و همراهی می‌کنند آن هم در سالروز شهادت مادرشان حضرت زهرای مرضیه (س)؛ این تقارن‌ها سبب شده تا آسمان دل‌های مردم استان سمنان امروز بارانی باشد.

وداع پرشور

سردار عباس مطهری مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه امروز مراسم تشییع شهیدان گمنام در سراسر کشورمان در حال برگزاری است، گفت: امروز مقارن با ایام فاطمیه در سراسر کشور ۳۰۰ شهید گمنام در حال تشییع هستند که هشت شهید سهم استان سمنان بود همچنین مردم سمنان از نخستین روز حضور این شهدا یعنی مراسم استقبال تا وداع و تشییع، سنگ تمام گذاشتند.

مطهری با بیان اینکه این شهدا از چهارشنبه هفته قبل مهمان مردم استان سمنان هستند، ابراز کرد: شاهد حضور پیکر مطهر این شهدا در نقاط مختلف از جمله مساجد، مدارس، دبیرستان‌ها، دانشگاه، استانداری و برخی مکان‌های دولتی بودیم تا قشر گسترده‌تری از مردم بتوانند از حضور این شهدا فیض برده و با آنها وداع داشته باشند و امروز هم که مراسم تشییع متمرکز این شهیدان با حضور مردم مرکز استان سمنان برگزار شد.

وی با بیان اینکه حضور این شهدا در واقع برای ما و استان مان مایه برکت است و معتقد هستیم که این حضور به خصوص مقارن با هفته بسیج و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، تداعی گر عشق و ارادت مردم استان سمنان به ساحت قدسی ائمه اطهار (ع) و وحدت و همیت مردم برای عزتمندی کشورمان است.

عشق به فاطمه (س)

اما امروز سالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) است است کسی که نماینده ولی فقیه در استان سمنان درباره ایشان می‌گوید، بهترین الگوها هستند حجت الاسلام مرتضی مطیعی درباره این بانوی مکرمه می‌گوید: شناخت حضرت زهرا (س) با روایاتی که در مورد معرفت ایشان آمده است، نشان می‌دهد که هیچکس نمی‌تواند به معرفت کامل زهرای اطهر (س) دست یابد. مانند این روایت که «إِنمَا سُمِّیتْ فَاطِمَةَ لِأَنَّ الْخلْقَ فطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا» همانا فاطمه، فاطمه نامیده شد؛ چراکه هیچکس به شناخت و معرفت او دست نمی‌یابد!

مطیعی همچنین گفت: وظیفه ما این است که ایشان را الگوی خود قرار دهیم. معرفی‌های فراوان ائمه معصومین (س) برای این است که مردم، حضرت زهرا (س) را به عنوان الگوی خود قرار دهند. این الگوگیری تنها مختص خواهران و جنبه حجاب و عفاف نیست؛ بلکه مسائل سیاسی، تبعیت از امام جامعه و مبارزه با ظلم و ظالم و تلاش در مسیر ولایت را نیز شامل می‌شود.

وی تاکید کرد: مطالعه و فهم خطبه «فدکیه» که این روزها توسط مبلغین محترم ارائه می‌شود، برای فهم معارف عملی و کاربردی حضرت زهرا (س) بسیار مهم است. حضرت فاطمه زهرا (س) حتی در زمان شهادت خود حاضر نبود که جسم مبارکش در معرضِ دید مردم قرار گیرد و فرمود که تابوتی بسازید که ظاهر بدنم را آشکار نکند.

الگو پذیری از مادر

امام جمعه سمنان با بیان اینکه در ابتدای خطبه فدکیه آمده حضرت فاطمه زهرا (س) چادر بر سر خود کرد، حتی چادرش آنقدر بلند بود که روی زمین کشیده می‌شد تا کسی حضرت را نبیند، با این وجود اما با همراهی زنان و خادمین، خود را پشت پرده پنهان نمود، سپس خطبه خواند، افزود: این نکته مهم، نشان‌دهنده اهمیت رعایت حجاب و پوشش در زندگی و الگوگیری از حضرت زهرا (س) است.

مطیعی همچنین بیان کرد: امروز این نوع پوشش و حجاب تا چه اندازه رعایت می‌شود؟ بله شاید سختی‌هایی هم داشته باشد، لیکن باید رعایت کرد، موضوع چند تار مو نیست! متأسفانه امروز به مسائل دیگر و در معرض دید قرار دادن دیگر نقاط بدن هم کشیده شده است که امیدواریم در استان و شهرمان نباشد! هرکس عامل و باعث این امر باشد یا بتواند از آن جلوگیری کند اما اقدامی نکند، مسئول است و باید در روز قیامت پاسخگو باشد لذا ما وظیفه داریم که حضرت زهرا (س) را در زندگی خود الگو قرار دهیم؛ دم زدن از عشق به او و خواندن ابیات زیبا در چند محفل و مجلس کافی نیست، بلکه عمل به دستورات و الگوهای او لازم است.