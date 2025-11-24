باغ شیخی: ساختار بودجه ای شهرداری کاشان اصلاح شود

حسین باغشیخی در حاشیه برگزاری جلسه شورای شهر کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی چالشهای مالی، کمبود بودجه یکی از مهمترین موانع اجرای پروژههای عمرانی و همکاری با پیمانکاران است.
وی ابراز کرد: این کمبود منابع باعث شده برخی پیمانکاران خرد از ادامه همکاری انصراف دهند و حتی تعدادی از پیمانکاران بزرگ درخواست فسخ قرارداد ارائه کنند؛ مسئلهای که به کاهش کیفیت خدمات شهری و تأخیر در پروژهها منجر شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کاشان با تأکید بر ضرورت تقویت مالی مناطق بهویژه منطقه پنج، پیشنهاد کرد تخصیص بودجهای مناسب برای هر منطقه میتواند روند اجرای پروژهها را تسریع و رضایت شهروندان را افزایش دهد.
وی در پایان از شهردار خواست با نگاه ویژه به مشکلات مالی مناطق، نسبت به اصلاح ساختار بودجهای اقدام کند تا پروژهها بدون توقف و در زمان مناسب پیش بروند.
