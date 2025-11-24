طولانی شدن فرایند تصمیم گیری ها باعث کاهش سرعت توسعه کاشان می شود

حسین حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تسریع تصمیمسازی برای توسعه کاشان اظهار کرد: کندی این فرآیندها موجب تأخیر در اجرای پروژهها و کاهش سرعت توسعه شهر میشود.
وی با اشاره به اینکه اخذ مصوبات از شورای شهر تا تأیید در شهرداری و استانداری گاهی تا شش ماه طول میکشد، ابراز کرد: در بسیاری از شهرها این روند با زمان کمتری انجام میشود و همین موضوع موجب پیشرفت سریعتر آنهاست.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان تسریع در روندهای اداری و استفاده از تجربه شهرهای موفق را راهکاری مؤثر برای کاهش زمان اجرا و دستیابی به توسعه پایدار دانست.
وی همچنین به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی کاشان در جذب سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: این شهر با پیشینه ارزشمند خود میتواند همچون قم، با برندسازی و معرفی هویت فرهنگی و صنعتی، زمینه جذب سرمایه و رونق اقتصادی را فراهم کند.
حیدریان با اشاره به بهرهگیری از تجربیات شهرداری قم در حوزه برندسازی و سرمایهگذاری، بر ضرورت توجه به برنامهریزی دقیق و بودجهریزی منسجم در شهرداری تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که این رویکرد در برنامهها و بودجههای آینده موجب تقویت زیرساختها و توسعه بیشتر کاشان شود.
نظر شما