علیرضا حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته امداد استان اردبیل در طول هفته بسیج، برنامه‌های گوناگون فرهنگی، دینی، اجتماعی و عمرانی را برای خانوارهای نیازمند ترتیب می‌دهد.

وی افزود: راه‌اندازی و عمران ۱۳ واحد مسکونی برای نیازمندان، از شاخص‌ترین برنامه‌های این نهاد در ایام هفته بسیج به شمار می‌رود.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: هفته بسیج، پاسداشت یاد و نام شهیدان بسیجی و نماد همبستگی و همراهی یک ملت برای دستیابی به آرمان‌های بلند در زمینه‌های گوناگون است.

حسین نژاد ادامه داد: همه همکاران و یاری‌رسانان این نهاد در استان اردبیل، بسیجیانی هستند که بی‌وقفه برای رفع دشواری‌های قشرهای نیازمند می‌کوشند.

وی افزود توجه ویژه به فقرزدایی همواره از اهداف کلیدی کمیته امداد محسوب می‌شود که با همکاری بسیج سازندگی، بنیاد مسکن، بنیاد علوی و دیگر نهادهای اجرایی، در پی تحقق این هدف می‌باشیم.