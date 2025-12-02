  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

سلطانی نژاد: تأمین مسکن محرومان ضروری است

سلطانی نژاد: تأمین مسکن محرومان ضروری است

اردبیل_مدیرکل نظارت راهبردی و مدیریت عملکرد بنیاد مسکن گفت: بهبود عملکرد استان‌ها از اولویت‌ها و تأمین مسکن محرومان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلطانی‌نژاد عصر سه‌شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل اظهار کرد: بهبود عملکرد بنیاد مسکن استان از جمله دغدغه‌های اصلی در سطح کشور است.

وی با اشاره به راهکارهای لازم برای تقویت «حساب ۱۰۰ امام راحل» افزود: در سطح کشور هشت‌هزار خانوار داریم که توانایی تأمین مسکن و حتی پرداخت هزینه‌های آن را ندارند و باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود.

مدیرکل نظارت راهبردی و مدیریت عملکرد بنیاد مسکن کشور به اجرای طرح‌های بهینه با کمترین هزینه و حداقل مشاعات در این زمینه اشاره کرد و گفت: باید برای تأمین منابع، فکری اساسی و اصولی کرد، سهم خیّرین در پروژه‌های مسکن محرومان به‌طور جدی پیگیری و مشخص شود و بنیاد مسکن استان نیز باید بتواند خیّرین و مردم را هدایت کند.

سلطانی‌نژاد در خصوص سامانه راهبردی برنامه بودجه بنیاد مسکن کشور تأکید کرد: همه فعالیت‌های بنیاد مسکن باید شفاف و روشن باشد؛ یعنی ثبت عملکرد و مستندسازی به گونه‌ای انجام شود که قابل ارائه باشد. همچنین باید به بودجه به‌عنوان یک ابزار خدمتی نگاه کنیم و بودجه‌نویسی ما مبتنی بر واقعیت‌ها باشد.

وی افزود: بودجه باید قابلیت اجرایی داشته باشد و در تمامی ساختارهای بنیاد مسکن، به‌ویژه در فعالیت‌های عمرانی مسکن شهری، نهضت ملی مسکن و به‌طور خاص در حوزه تأمین مسکن محرومان، باید با جدیت، تلاش و دقت کامل عمل کنیم؛ چرا که هدف اصلی از تأسیس بنیاد مسکن، تأمین مسکن برای محرومان است.

سلطانی‌نژاد ادامه داد: این موضوع یکی از دغدغه‌های اساسی بنیاد مسکن کشور است و حتی افتتاح «حساب ۱۰۰ امام راحل» نیز در همین راستا بوده است. ما باید این خط‌مشی امام راحل را که طی سال‌ها حفظ کرده‌ایم، تقویت و بهبود بخشیم.

وی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن باید در تأمین منابع، صدور پروانه رایگان، نظارت رایگان و تأمین نیروی کار پیشقدم باشد. این بنیاد رسالت مهمی دارد که ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای محرومان است.

کد خبر 6676062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با تشکر، ارایه نظرها جهت تقویت اجرای عدالت در نیازهای مختلف در حرکت از انباشت انها به طریق رسانه ها منجر به مشارکت در امور اجتماعی میشود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها