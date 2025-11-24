https://mehrnews.com/x39GzZ ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸ کد خبر 6666547 استانها گلستان استانها گلستان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸ مراسم تشییع شهدای خوشنام در گرگان گرگان - در این فیلم، مراسم تشییع شهدای گمنام در گرگان را مشاهده میکنید. دریافت 38 MB کد خبر 6666547 کپی شد مطالب مرتبط ۵ شهید گمنام بر دستان مردم قدرشناس گرگان تشییع شدند آغاز مراسم تشییع شهدای گمنام در قزوین استقبال زودهنگام مردم گلستان از کاروان شهدا اقامه نماز بر پیکر شهدای خوش نام در گرگان مراسم تشییع پیکر هفت شهید گمنام در کرمانشاه برچسبها گرگان شهید گمنام ایام فاطمیه بسیج، مردم و اقتدار ملی
نظر شما