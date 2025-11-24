  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

آغاز مراسم تشییع شهدای گمنام در قزوین

قزوین- همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) مراسم تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام و شهید صمغ آبادی در قزوین آغاز شد.

