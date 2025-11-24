https://mehrnews.com/x39GBC ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸ کد خبر 6666577 استانها قزوین استانها قزوین ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸ آغاز مراسم تشییع شهدای گمنام در قزوین قزوین- همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) مراسم تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام و شهید صمغ آبادی در قزوین آغاز شد. دریافت 10 MB کد خبر 6666577 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع شهدای خوشنام در گرگان آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در تبریز آغاز مراسم تشییع ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در اهواز مردم گلستان با اشک و دلدادگی، عهدی دوباره با شهدای خوشنام بستند برچسبها تشییع شهدا شهدای گمنام قزوین
نظر شما