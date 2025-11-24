https://mehrnews.com/x39GBX ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸ کد خبر 6666594 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸ برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام در بجنورد بجنورد - مراسم تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس صبح دوشنبه در بجنورد برگزار شد. دریافت 50 MB کد خبر 6666594 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تدفین پیکر مطهر شهید جاویدنام در شیروان برگزار شد استاندار گلستان: پای این انقلاب و نظام خواهیم ماند تصاویری از تشییع باشکوه پیکر ۶ شهید گمنام در ارومیه برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی شهید بسیج، مردم و اقتدار ملی
