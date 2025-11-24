https://mehrnews.com/x39GP9 ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴ کد خبر 6667094 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴ مراسم تدفین پیکر مطهر شهید جاویدنام در شیروان برگزار شد شیروان- همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) امت عزادار شیروان پیکر مطهر شهید جاویدنام ۱۷ ساله را به خاک سپردند. دریافت 38 MB کد خبر 6667094 کپی شد مطالب مرتبط تشییع و خاکسپاری پیکر هشت شهید گمنام در بجنورد اقامه نماز بر پیکر پاک شهدای گمنام در بجنورد برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام در بجنورد نذرواره فاطمی به همت گروه جهادی شهید ریحانی در بجنورد استقبال از پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس در بجنورد برچسبها شهید شهید گمنام تشییع شهدا بسیج، مردم و اقتدار ملی
نظر شما