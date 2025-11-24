  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

مراسم تدفین پیکر مطهر شهید جاویدنام در شیروان برگزار شد

شیروان- همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) امت عزادار شیروان پیکر مطهر شهید جاویدنام ۱۷ ساله را به خاک سپردند.

