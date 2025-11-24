دریافت 18 MB کد خبر 6666731 https://mehrnews.com/x39GFL ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲ کد خبر 6666731 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲ آیین سمنوپزان در سراسر پایتخت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) طبخ و توزیع سمنو در بیش از ۶۶ موکب سمنوپزان در تهران به مناسبت شب شهادت حضرت فاطمه(س) را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط شخصیت فاطمه(س) ترکیبی شگفتانگیز از شکوه و فروتنی؛اثری جامع برای معرفت حضرت فاطمه(س) آموزگار انسانیت در تمام اعصار خروش «یا زهرا» در رشت؛ پیوند نام مادر و فرزندان در تشییع شهدای گمنام آیین تشییع پیکر پاک ۶ شهید گمنام گلگون کفن فاطمی در اراک برچسبها ایام فاطمیه فاطمیه تهران شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
