۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

آیین سمنوپزان در سراسر پایتخت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)

آیین سمنوپزان در سراسر پایتخت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)

طبخ و توزیع سمنو در بیش از ۶۶ موکب سمنوپزان در تهران به مناسبت شب شهادت حضرت فاطمه(س) را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

