به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اقشار مختلف مردم قم از نخستین ساعات صبح دوشنبه با حضور گسترده در میدان استانه آئین باشکوه تشییع پیکرهای مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس را برگزار کردند.



پیکرهای مطهر این هفت شهید که طی روزهای اخیر در عملیات تفحص در مناطق عملیاتی به آغوش وطن بازگشته‌اند، با حضور چشمگیر مردم ولایتمدار قم، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای بسیج و سپاه، طلاب، روحانیان و اقشار مختلف جامعه از میدان آستانه تشییع شد.



جمعیت سوگوار که پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و شاخه‌های گل در دست داشتند، از دقایق ابتدایی صبح در اطراف میدان آستانه اجتماع کردند و صحنه‌هایی از ارادت به فرهنگ ایثار و شهادت را رقم زدند.



در میان جمعیت، حضور گسترده نوجوانان و دانش‌آموزان به‌ویژه هیئت دانش‌آموزی رهروان شهیدان که با لباس‌های متحدالشکل شرکت کرده بودند، نمودی آشکار از تداوم آرمان‌های شهیدان در نسل‌های جدید به نمایش گذاشت.



دسته خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نیز که هر ساله در سوگواری سالروز شهادت ام‌ابیها (س) دسته عزا برپا می‌کنند، با پارچه‌های مشکی، پرچم‌های عزا و شمعدان‌ها، پیشاپیش جمعیت حرکت کردند و جلوه‌ای معنوی به مراسم بخشیدند.



پس از دقایقی، پیکرهای مطهر شهدا به مسجد امام حسن عسکری (ع) منتقل شد و روی خودروی حامل شهدا قرار گرفت.



مراسم با مرثیه‌خوانی و مداحی مادحان اهل‌بیت (ع) آغاز شد و جمعیت در حالی که نوای عزاداری برای دختر رسول خدا (س) طنین‌انداز بود، مسیر تشییع را با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طی کردند.



فضای حزن‌آلود شهر در هم‌نوایی مداحان و سوگواران جلوه‌ای دوچندان یافت و مردم قم با اشک و ابراز ارادت، شهیدان گمنام را بدرقه کردند.



در ادامه، با رسیدن کاروان شهدا به ورودی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، پیکرها از روی خودروی حامل بر دستان مردم شهیدپرور قرار گرفت و تا صحن آئینه بدرقه شد.



حاج علی مالکی‌نژاد، از جانبازان و مداحان اهل‌بیت (ع)، در بخشی از مراسم با شعرخوانی و مرثیه‌سرایی حال‌وهوای معنوی آئین را تقویت کرد.



در پایان، نماز بر پیکر مطهر این هفت شهید توسط آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) اقامه شد و پس از آن، شهدا برای خاکسپاری به سه نقطه مختلف در شهر قم انتقال یافتند.