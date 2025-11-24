  1. استانها
  آذربایجان غربی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

پنجره مهر؛

عزاداری نوجوانان ارومیه در سالروز شهادت حضرت زهرا(س)

عزاداری نوجوانان ارومیه در سالروز شهادت حضرت زهرا(س)

ارومیه- نوجوانان ارومیه با برگزاری آیین سینه‌زنی در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) عزاداری کردند.

