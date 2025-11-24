https://mehrnews.com/x39GHp ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲ کد خبر 6666811 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲ پنجره مهر؛ عزاداری نوجوانان ارومیه در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) ارومیه- نوجوانان ارومیه با برگزاری آیین سینهزنی در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) عزاداری کردند. دریافت 69 MB کد خبر 6666811 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در ارومیه بدرقه باشکوه کاروان شهیدان در سالروز شهادت امابیها(س) در قم دلدادگی فاطمیون اردستان؛ اجتماع بزرگ سوگ در میدان امام خمینی (ره) یک مقام سپاه استان تهران نسبت به«جنگ روانی» و «عقبگرد فرهنگی»هشدار داد برچسبها نوجوانان حضرت فاطمه زهرا (س) ایام فاطمیه
