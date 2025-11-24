میزبانی باشکوه از قهرمان وطن در توانبخشی حضرت علی اکبر(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه همزمان با سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر مطهر شش شهید گمنام پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، بر دستان مردم ولایت‌مدار بیرجند تشییع و در بوستان الهیه و توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) به خاک سپرده شدند.

امروز مردم شهرستان بیرجند با عکس‌هایی از شهدا و دود کردن اسپند به استقبال لاله‌های فاطمی آمدند تا این لاله‌ها را با عزت و احترام بدرقه کنند.

مراسمی باشکوه و به یادماندنی که با اشک‌های داغ بر گونه‌ها، صلوات و سرودهای حماسی و نوای مداحی هم نوا با پرچم‌های یا زهرا (س) رقم زده شد.

یکی از شهدای گمنام با حضور در توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند فضای آن را سرشار از عطر ایثار، اشک و ارادت کرد؛ بدرقه‌ای فاطمی که تالار تاریخ این دیار را مزین به عطر ایثار و یاد لاله‌های بی‌نشان کرد.

شهید ۲۴ ساله‌ای که در دی‌ماه ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه به شهادت رسید، جوانی که یکی از سرداران گمنام این آب و خاک و این مرزوبوم است، سردار جوانی که با این سن کم حماسه ساز شد.

از ساعاتی قبل از آغاز مراسم تشییع و تدفین جوانان و نوجوانان در کنار افراد مسن آمدند تا نشان دهند راه شهدا فراموش شدنی نیست و فرهنگ ایثار در دل مردم دیار علم و ادب خراسان جنوبی زنده و جاری است.

زنان و مردانی که آمدند برای این جوان ۲۴ ساله خواهر و برادری کرده و جای پدر و مادر آن میزبانان خوبی باشند و در محضر خانواده‌های شهدا آبروداری کردند.

فرشته‌های این موسسه خیریه و سالمندان و پرسنل مجموعه که از مدت‌ها پیش منتظر این لحظه دل انگیز و نورانی بودند در کنار سایر مردم پیکر پاک شهید را تشییع کرده و به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

وجود موکب‌های عزاداری حضرت زهرا (س) در مسیر تشییع شهید گمنام در محله معصومیه و اطراف توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) جلوه‌ای از ارادت مردم مومن این دیار به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشته است.

در اطراف مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیشتر جمعیت از جوانان هستند، جوانان و نوجوانان دختر و پسری که برای بدرقه شهید گمنام آمده‌اند و چشمانشان هر لحظه در غم گمنامی حضرت زهرا و شهدا تر می‌شود.

همه با ذکر یا زهرا (س) ادامه مسیر داده و در این مکان تدفین و بهشت روی زمین گردهم آمدند، خدا خریدار این شهید عزیز شد در سن ۲۴ سالگی و ۴۰ سال گمنامی به اسمش خورد و در نهایت نیز در خانه ابدی اش آرام گرفت.

