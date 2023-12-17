خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- ریحانه شهبازی: فرزندان باید به آغوش مادران بازگردند و مادران تاب از دل برده‌اند که بدانند کدام یک از شهیدان را در آغوش کشند. اما لحظه دیدار آنجایی فریاد غم سر به فلک می‌گذارد که قابل شناسایی نباشند و رسم گمنامی را به تاسی از مادرشان حضرت زهرا (س) در پیش گیرند و در عین گمنامی نامی از خود در این دیار با رشادت و ایثار خود برجای گذارند و این پیغام را با خود حمل کنند که در همه حال شهدا زنده هستند.

در این میان مردم با بدرقه فرزندان خود به یاد مصیبت حضرت زهرا (س) بر این بانویی که در بی‌نشانی، نام‌آشنا شد سلام می‌دهند و نوای صلی‌الله علیک یا فاطمه طنین‌انداز می‌شود.

خبر از راه رسیدن شهدای گمنام به گوش می‌رسد و با دست به کار شدن نیروهای تفحص، چشم‌های مادران و پدران به در خیره می‌شود تا به چشم‌انتظاری پایان دهند. خاطرات آنها، سختی‌های جنگ و مقاومت، صدای آژیر قرمز، بمباران و گلوله‌ها مانند یک فیلم از جلوی چشمانشان رد می‌شود و دلتنگی برای فرزندان رشیدشان آواز سر می‌دهد. اینها همه باز هم باعث می‌شود که دلیل رفتن و شهادت را تداعی کنند.

آمدن و بازگشت هر شهیدی همراه با ارمغان پیغامی است جهان تحت هدایت صاحب الامری خواهد بود که باید جامعیت جهان را با دین گره زد و دانست ظلم پایدار نمی‌ماند و خون بیگناه پایمال نمی‌شود. شهیدان به دل‌های آماده و گوش‌های شنوا بشارت می‌دهند که ایستادگی در برابر شیطان‌های قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می‌رسد. این پیام، حیات‌بخش است، نیرو و امید آفرین است، و نیاز امروز و همیشه‌ی ملت بزرگ ایران و همه‌ی آزادگان جهان است که همه دنیا بدانند جهان بر یک مدار نمی‌چرخد و چهره خبیث استکباری آمریکا و اسرائیل با ظلم بر مردم فلسطین به همه دنیا اثبات شد.

امروز هم دیار شهیدان نصف جهان همزمان با شهادت حضرت زهرا (س) میزبان ۱۲ شهید گمنام شد و مادران برای بدرقه فرزندان خود به میدان آمده بودند و با ذکر یا فاطمه (س) و تبرک جستن از شهیدان، زندگی خود را به یاد خون فرزندان این دیار بیمه می‌کنند تا زیر پرچم ولایت و دفاع از کیان اسلام و کشور ثابت قدم حرکت کنند.

زبان حال خانواده‌های شهدا این است که یک کوه رشید و باغ امید خود را داده‌اند و امروز مردم مانند یک پدر و مادر این حق را ادا می‌کنند که در کنار خانواده شهدا این عزیزان را بدرقه کنند. نسل‌های آینده از دهه هشتاد و ۹۰ نیز در این مراسم حضور دارند تا به چشم خود نظاره‌گر فداکاری و ایثار جوانان و نوجوانان باشند.

کشور عزیزمان ایران میزبان ۲۸۰ لاله خوشنام و گمنام بود و امروز در شهادت جان‌سوز ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س) با تشییع شهدای گمنام عطر یاس نبوی در کشور پیچیده شد.

امروز پس از تشییع پیکرهای مطهر ۲۸۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم ولایت‌مدار سراسر کشور، تعداد ۱۱۰ پیکر شهید در استان تهران و پیکر ۱۷۰ شهید در سایر استان‌ها تدفین شدند. از این میان ۱۲ آلاله فاطمی در اصفهان دل به خاک می‌سپارند و در قلب و روح آدمیان نفوذ می‌کنند که نشان دهند شهدا زنده هستند.