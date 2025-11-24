  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

آغاز فروش بلیت جشنواره جهانی فیلم فجر

فروش بلیت فیلم‌های چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از صبح سه‌شنبه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، فروش بلیت فیلم‌های چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر برای عموم مخاطبان از ساعت ۱۱ صبح فردا سه‌شنبه ۴ آذر آغاز می‌شود و تا زمان تکمیل ظرفیت سالن‌ها ادامه پیدا می‌کند.

فروش بلیت فیلم‌های حاضر در این دوره از جشنواره به صورت برخط و از طریق سامانه‌های آی‌تیکت، ایران تیک، گیشه ۷ و سینما تیکت انجام خواهد شد. بلیت‌ها به صورت نیم‌بها به فروش می‌رسند.

در این دوره از جشنواره پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز به عنوان خانه جشنواره و یک سالن از پردیس سینمایی تارخ شیراز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود، این سالن‌ها به نمایش فیلم‌های برگزیده جشنواره اختصاص دارند.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر در شهر شیراز برگزار می‌شود.

کد خبر 6667004
آروین موذن زاده

    • ناشناس IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      کاش لااقل یک سینما هم در تهران این فیلمها را نمایش میداد که ما هم بتوانیم تماشا کنیم

