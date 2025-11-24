به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بسیج سببساز تثبیت، گسترش و ماندگاری انقلاب اسلامی شد.
وی به برنامههای هفته بسیج اشاره کرد و گفت: هفته بسیج امسال با شعار بسیج، مردم، اقتدار ملی با رمز مبارک «یازهرا» آغاز شد.
فرمانده سپاه مرکزی رشت تصریح کرد: برگزاری دعای ندبه با حضور ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده با عنوان میعاد منتظران، میقات صالحین با حضور ۲۲۰ حلقه صالحین، مأموریتهای تربیتی جاری، پویش خط امین با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و … از جمله برنامههای هغته بسیج است.
سرهنگ امینی افزود: برگزاری مسابقه قرآنی با مضمون حجاب، احترام به پدر و مادر و…، برپایی محفل انس با قرآن با حضور قاریان بینالمللی، فعالیت ۴۰ موکب در سطح شهرستان و… از جمله این موارد است.
وی از اجرای پویش خیمه مادری در نقاط مختلف شهرستان رشت خبر داد و گفت: خیمه بانوی بینشان یکی از برنامههای اصلی در ایام فاطمیه و هفته بسیج در قالبهای مختلف است که از ابتدای هفته بسیج تا پایان شام غریبان اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه مرکزی رشت اضافه کرد: اعزام راهیان نور مختص دانشآموزان دختر و پسر با شرکت ۲۲۰ نفر از دانش آموزان متوسطه دوم پسر،
تشییع ۷ پیکر شهید گمنام با حضور مردم و اجتماع بانوان فاطمی با عنوان پرچمدار هویت زن مسلمان در ادامه این مراسم برگزار خواهد شد.
سرهنگ امینی در ادامه به پویش روضههای خانگی در هفته بسیج اشاره و عنوان کرد: محفل لالهها، برپایی میز خدمت جهادی و طرح خدمات در محلات فرهنگی، اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی در رشتههای مختلف از جمله برنامههای در طول هفته بسیج است.
وی تصریح کرد: شناسایی مشکلات محلات و رسیدگی توسط پایگاه محله، برگزاری همایش ورزشی بسیجیان شهر رشت و نمایش اقتدار بسیجیان در ۵ آذر جزو موارد است.
فرمانده سپاه مرکزی رشت افزود: برگزاری رزمایش اطلاعات عملیاتی و گشتهای رضویون با عنوان پویش «جان پناه» برای ارتقای سطح امنیت محلات، گلباران مزار شهدا، همایش پیادهروی، اکران فیلم در سطح شهرستان، محلات و پایگاههای مقاومت از جمله برنامههای مختص هفته بسیج است.
سرهنگ امینی به سایر برنامههای هفته بسیج اشاره و عنوان کرد: تجلیل از خانواده شهدای بسیجی، تجلیل از فرماندهان پایگاههای فعلی و سابق در قالب طرح سابقون، تجلیل از حماسهسازان جنگ دوازده روزه در قالب اقشار مختلف جامعه از جمله این موارد است.
وی ضمن تاکید بر لزوم انعکاس تشییع باشکوه شهدا توسط اصحاب رسانه بیان کرد: امروزه فرهنگ بسیج فارغ از محدوده جغرافیایی در جهان گسترش یافته و در برابر استکبار جهانی ایستاده است که در این میان نقش رسانه بسیار مؤثر بوده و هست.
