به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه چهارشنبه در رزمایش امنیتی میعاد رضویون سپاه ناحیه مرکزی رشت با عنوان «بسیج، جان پناه مردم» با تاکید بر اینکه بسیج جان پناه مردم اظهار کرد: در شامگاه ششمین روز از هفته بسیج شاهد بزرگترین رزمایش گشتهای رضویون و گشتهای محله محور بسیج در قالب رزمایش بسیج «جان پناه مردم» برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در رزمایش بسیج «جان پناه مردم» ۸۰۰ گشت خودرویی بسیج سپاه ناحیه مرکزی رشت به نیت هشت هزار شهید استان گیلان برگزار شد، افزود: این گشتها به منظور ارتقا سطح امنیت شهر و محلههای سطح شهر همزمان با ششمین روز از هفته بسیج برگزار شد.
سرهنگ حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این رزمایش با تاکید بر اینکه بسیج جان پناه مردم اظهار کرد: در شامگاه ششمین روز از هفته بسیج شاهد بزرگترین رزمایش گشتهای رضویون و گشتهای محله محور بسیج در قالب رزمایش بسیج «جان پناه مردم» برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در رزمایش بسیج «جان پناه مردم» ۸۰۰ گشت خودرویی بسیج سپاه ناحیه مرکزی رشت به نیت هشت هزار شهید استان گیلان برگزار شد، افزود: این گشتها به منظور ارتقا سطح امنیت شهر و محلههای سطح شهر همزمان با ششمین روز از هفته بسیج برگزار شد.
سرهنگ امینی با تاکید بر اینکه هدف از گشتهای محله محور برقراری امنیت و آرامش است، گفت: نقش بی نظیر نیروی مقاومت بسیج در عرصههای مختلف امنیتی مبتنی بر اشراف دقیق موقعیت محلات با هم افزایی فراجا میتواند امنیت پایدار شهروندان را همراه خواهد داشت.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به آمادگی بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت در ایجاد و ارتقا امنیت پایدار شهری بیان کرد: افزایش ارتباط فکری و ظهور همدلی و همراهی مردم با نیروهای امنیتی بسیج در سطح محلات را از اهداف گشتهای رضویون در سطح محلات است که در طول سال توسط پایگاههای مختلف بسیج در حال اجراست.
سرهنگ امینی با تاکید بر اینکه بسیج و بسیجی خود را جان پناه مردم میداند، افزود: بسیجیان در همه عرصههای انقلاب اسلامی ثابت کردند که جان پناه مردم بوده و از هیچ تلاشی دریغ نکردند.
وی با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت در ۱۱ نقطه ثابت ایست و بازرسی معابر رشت و با فعالیت هرشب ۸۰۰ گشت خودرویی ارتقا سطح امنیت را در کنار برادران فراجا داشته و ساخت کشفیات قابل توجهی توسط نیروهای بسیج بودیم.
فر مانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه حضور بسیجیان پیام یاس و ناامیدی برای دشمنان خارجی و امیدآفرینی برای دوستان انقلاب و مردم شریف شهر رشت به همراه داشت، گفت: بسیجیان با تاسی از بزرگ بسیجی انقلاب که بنا به فرموده رهبر انقلاب «بسیحی یعنی سلیمانی»، سلیمانی میدان عمل خود شدند.
سرهنگ امینی با قدردانی از مجاهدتهای خالصانه بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: در طول بیش از ۴ ماه از جنگ همچنان گشتهای محله محور و رضویون ادامه دار بوده و بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت از آغاز جنگ ۱۲ روزه تا به امروز نسبت به گشتهای امنیتی و اطلاعاتی درخشان بوده و با جان و مال خود برای ارتقای امنیت مردم تلاش کردند.
وی با تاکید بر مردمی سازی مقاومت برای پشتیبانی از گردانها، ردهها و یگانهای بسیج از آغازین روز دفاع مقدس ۱۲ روزه تا به امروز توسط بسیج خواهران و آحاد مردم بیش از ۹۰ هزار پرس غذای گرم را در صحنه گشتهای اطلاعاتی عملیاتی به دست بسیجیان در حین انجام مأموریت میرساندند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به تعامل کم نظیر بسیجیان با مردم و مسئولین در انجام مأموریتهای مختلف گفت: بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت با آموزش و رشد معرفتی، تقوای اطلاعاتی و عملیاتی را در مأموریتهای خود رعایت میکنند.
نظر شما