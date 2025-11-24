زندگی حقیقی در سایه شهادت؛حیات طیبه با آرمان شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن معنوی شامگاه دوشنبه در مراسم «شبی با شهدا» و تدفین شهید «خوشنام» در ستاد کنگره شهدای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مقام شهادت و حیات طیبه، اظهار کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که تلاش‌هایمان در مسیر شهادت باشد، البته این به معنای آن نیست که همه باید به شهادت برسیم، زیرا اگر چنین شود کسی برای خدمت به مملکت باقی نمی‌ماند، بلکه پس از اتمام کار و انجام وظیفه، باید آرزوی رسیدن به این مقام را داشته باشیم.

وی با تلاوت آیه‌ای از قرآن کریم «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً» تصریح کرد: خداوند متعال می‌فرماید هر کس دو ویژگی «ایمان» و «عمل صالح» را داشته باشد، وارد «حیات طیبه» می‌شود زیرا حیات طیبه غیر از حیات مادی است.

مدیر مؤسسه‌ی آموزش مبلغ دارالزهراء (س) تاکید کرد: کسانی که تنها به فکر خورد و خوراک و زندگی مادی هستند، تمام همتشان در این مسائل است، اما حیات طیبه یعنی آنچه شهدا داشتند دغدغه هدایت مردم و جلوگیری از نفوذ دشمن بود.

وی با تجلیل از ایثارگری شهدا، بیان کرد: این شهیدان جوان در جبهه‌ها، اسیر دغدغه‌های مادی نبودند. در خاطراتشان می‌بینیم که گاهی در عملیات‌ها، چند روز گرسنه می‌ماندند. این، همان حیات طیبه است.

حجت الاسلام معنوی در ادامه با اشاره به روایتی از حضرت زهرا (س) «مَنْ مَاتَ عَلَی فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَی مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَیْتِهِ، مَاتَ شَهِیدًا» افزود: کسی که با معرفت و در حال بندگی از دنیا برود، ثواب شهید را دارد و این نشان از ارزشمندی عمل ما در نزد پروردگار است.

وی درس اصلی از این شهدای نورانی را «بذل جان در راه خدا» دانست و گفت: این شهید خوشنام، انسانی با هزاران آرزو بود، همان‌طور که همه ما داریم، اما او همه آنها را رها کرد و با شعار «می‌روم تا انتقام سیلی زهرا (س) را بگیرم» به استقبال شهادت شتافت. آیا او نمی‌خواست زندگی کند؟ او زندگی را در چیز دیگری یافته بود.

مدیر مؤسسه‌ی آموزش مبلغ دارالزهراء (س) خطاب به جوانان، بانوان و آقایان اضافه کرد: به دنبال «حیات طیبه» باشید زیرا خداوند به مجاهدان فضیلت بزرگی داده و کسانی که در راه او کشته می‌شوند را زنده می‌داند، ولی شما درک نمی‌کنید، اگر این شهدا زنده نبودند، ما را به اینجا نمی‌کشوند پس به دنبال زندگی حقیقی و حیات طیبه باشید.