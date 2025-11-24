  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

پرداخت غرامت کشاورزان خسارت‌دیده کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه – رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان کرمانشاه گفت: واریز غرامت کشاورزان دیم‌کار از هفته گذشته شروع شده و تا پایان آذرماه همه خسارت‌ها پرداخت می‌شود.

هوشنگ کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد روند پرداخت غرامت به کشاورزان آسیب‌دیده از خشکسالی سال زراعی گذشته آغاز شده و تا پایان آذرماه تمامی مبالغ تأییدشده به حساب بهره‌برداران واریز خواهد شد.

کریمی افزود: بر اساس اعلام رسمی وقوع خشکسالی در کل استان، تمام کشاورزان دیم‌کار مشمول دریافت غرامت شده‌اند و مجوز پرداخت نیز هفته گذشته از سوی دفتر مرکزی در تهران صادر گردید.

وی گفت: تاکنون مبالغ مربوط به حدود ۵۰ هزار بیمه‌نامه که شامل ۱۵۰ هزار قطعه مزرعه می‌شود، با مجموع ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان پرداخت شده و سایر پرونده‌ها نیز تا پایان ماه تعیین‌تکلیف خواهند شد.

کریمی با تأکید بر ضرورت صحت‌سنجی اطلاعات، از کشاورزان خواست هرچه سریع‌تر در سامانه پهنه‌بندی مراکز جهاد کشاورزی اطلاعات خود را اصلاح کنند تا فرایند پرداخت‌ها بدون وقفه انجام گیرد.

وی همچنین از بیمه شدن ۴۲۷ هزار هکتار از اراضی استان در سال زراعی گذشته خبر داد و پیش‌بینی کرد این رقم در سال جاری به ۵۰۰ هزار هکتار برسد. به گفته او، با توجه به کاهش محسوس بارندگی پاییزه، انعقاد قراردادهای بیمه زودهنگام از سوی کشاورزان ضروری است.

    • محمدرحیم IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 2
      پاسخ
      خنده داراست من ۱۴ هکتاربیمه کرده ام باوجودخشکسالی دقیق ۷میلیون وچهارصدهزارپرداخت کرده اندپول سه ۳گونی گندم خخخخخ خجالت آوراست دولت جهش تولید

