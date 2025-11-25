انتقاد از عدم تمدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد جمالیان، با انتقاد از بلاتکلیفی ۴.۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی در پی اتمام قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان با شرکت آتیه‌سازان، خواستار ورود فوری سازمان تأمین اجتماعی و تعیین تکلیف وضعیت درمانی این قشر شد.

وی توضیح داد که قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی در پایان آبان ماه خاتمه یافته اما به دلیل عدم توافق میان کانون و شرکت آتیه‌سازان، قرارداد جدید تمدید نشده و ۴.۵ میلیون بازنشسته بدون پوشش تکمیلی رها شده‌اند.

جمالیان گفت: مدیرعامل تأمین اجتماعی اعلام کرده که به دلیل افزایش غیرمتعارف قیمت پیشنهادی آتیه‌سازان، این قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته زیرا بخشی از هزینه بر عهده فرد بازنشسته و بخشی بر عهده سازمان است و نمی‌توان فشار بیشتری بر این قشر وارد کرد.

وی افزود: طبق قانون، خدمات درمانی بیمه‌شدگان باید توسط تأمین اجتماعی و به صورت رایگان ارائه شود، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، بسیاری از خدمات تنها در مراکز ملکی ارائه می‌شود که پاسخگوی نیازها نیست به همین دلیل بیمه تکمیلی برای بازنشستگان ضروری بوده و سال گذشته ۵۰ درصد حق بیمه از سوی سازمان و ۵۰ درصد توسط بازنشستگان پرداخت می‌شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: تأمین اجتماعی امسال اعلام کرده که سهم خود را از رقم سال گذشته افزایش نمی‌دهد در نتیجه حق بیمه بازنشستگان ناگهان از حدود ۴۵۰ تومان به بیش از ۷۰۰ تومان رسیده و همین موضوع باعث عدم تمدید قرارداد شده است.

جمالیان با بیان اینکه این وضعیت موجب سردرگمی شدید بیماران بستری در بیمارستان‌ها شده، گفت: تعداد زیادی از بیمارانی که در بخش قلب بستری و منتظر عمل بوده، ناگهان با این جمله مواجه شده که از امروز بیمه تکمیلی ندارد و باید هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کند و این مسئله موجی از نارضایتی در سراسر کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به بخشنامه جدید تأمین اجتماعی برای آمادگی مراکز ملکی جهت ارائه خدمات رایگان، افزود: این مراکز در بسیاری از استان‌ها تمام بخش‌های تخصصی مورد نیاز را ندارند و اگر قرار بر چنین تصمیمی بود، سازمان باید پیش از پایان قرارداد، با بیمارستان‌های دولتی و وزارت بهداشت توافق لازم را انجام می‌داد تا بیمه‌شدگان سرگردان نشوند.

جمالیان، تأخیر در تصمیم‌گیری را «سوءتدبیر» خواند و تأکید کرد: امروز بازنشستگان و خانواده‌های آنان در شرایط سخت اقتصادی تاوان این بی‌برنامگی را می‌دهند و انتظار می‌رود مدیرعامل تأمین اجتماعی هرچه سریع‌تر وضعیت بیمه تکمیلی را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: در حالی که پیگیر اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بهبود وضعیت بازنشستگان بودیم اکنون شاهد آن هستیم که حتی بیمه تکمیلی آنان نیز در بلاتکلیفی کامل قرار گرفته و حجم تماس‌ها و گلایه‌های بازنشستگان نشان می‌دهد که ادامه این وضعیت قابل قبول نیست و تأمین اجتماعی باید به فوریت، قرارداد جدید را منعقد و بازنشستگان را از این سردرگمی نجات دهد.