مهلت ۲۴ ساعته سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی‌‎محمدی بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی شد.

وی در این نامه، با اشاره به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، گفت: با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.

علی‌محمدی بروز چنین مواردی را بیانگر عدم برنامه ریزی صحیح به منظور تمدید قرارداد و تأمین خواسته‌های درمانی بازنشستگان در موعد مقرر دانست.

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین مهلتی ۲۴ ساعته به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و باهماهنگی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.