۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۳

مهلت ۲۴ ساعته سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی‌‎محمدی بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی شد.

وی در این نامه، با اشاره به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، گفت: با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.

علی‌محمدی بروز چنین مواردی را بیانگر عدم برنامه ریزی صحیح به منظور تمدید قرارداد و تأمین خواسته‌های درمانی بازنشستگان در موعد مقرر دانست.

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین مهلتی ۲۴ ساعته به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و باهماهنگی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

    ناشناس IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      آقای بازرس کل تامین اجتماعی واقعا"از قوانین انقدر بی اطلاعی قرارداد بیمه تکمیلی بین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ویکی از شرکتهای بیمه ای منعقد می شود وسازمان تامین اجتماعی هیچ نقشی در این زمینه ندارد.چرا همیشه مسیر را اشتباه می روید انشا الله که سهوی ست.

