بازسازی صحنه جرم سارقان مسلح در یاسوج؛امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است

یاسوج-دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: افرادی که بخواهند با سرقت های مسلحانه ایجاد نا امنی کنند با آنها برخورد قاطع قضایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان، صبح سه شنبه در عملیات بازسازی صحنه سرقت طلا در یاسوج اظهار کرد: این بازسازی با هدف شفاف‌سازی ابعاد پرونده، تکمیل روند تحقیقات و بازسازی دقیق نحوه وقوع جرم صورت گرفت.

وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با عوامل ایجاد ناامنی در جامعه، افزود: به کسانی که به هر علتی مرتکب جرم، به‌ویژه جرایم خشن شوند و نظم جامعه را برهم زنند، هشدار می‌دهیم زیرا مجرمان باید در صحنه ارتکاب جرم اثر کار خود را ببینند و در محضر مردم پاسخگو باشند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دستگاه قضائی حتی یک قدم از حقوق مردم عقب‌نشینی نخواهد کرد، ما در میدان هستیم و این پیام روشنی برای گروه‌های مجرمان و باندهای تبهکار است.

وی اضافه کرد: این برنامه در حضور مردم و کسبه محل اجرا شد و با استقبال شهروندانی همراه بود که خواهان برخورد جدی با جرایم خشن و حفظ امنیت عمومی هستند.

