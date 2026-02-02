گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایمن الصفدی معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن، بعد از ظهر امروز دوشنبه در یک تماس تلفنی، درباره تحولات منطقه تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص بهره‌گیری از دیپلماسی برای تامین حقوق و منافع ملت ایران و صیانت از صلح و ثبات منطقه و نیز آخرین وضعیت تلاش‌ها در این خصوص را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه اردن با ابراز نگرانی از پیامدهای منفی هرگونه تنش بر ثبات و امنیت کل منطقه، تاکید کرد که اردن در کنار سایر کشورهای منطقه، دیپلماسی را تنها گزینه برای حل مسائل می‌داند و از هر روند دیپلماتیکی برای نیل به این هدف حمایت می‌کند.