۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

همایش ملی «حدیث» برگزار می‌شود

همایش ملی حدیث با محوریت تقواپایگی زندگی در مکتب اهل بیت (ع) توسط مجموعه‌های حوزوی و دانشگاهی قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه همایش ملی حدیث، فراخوان ارسال آثار در قالب‌های مقاله، کتاب، طرح پژوهشی، پایان نامه، ایده، شعر، رهنامه و آثار هنری را اعلام کرده است.

پژوهشگران و هنرمندان تا ۱۲ دی ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این همایش واقع در قم، بلوار غدیر، دانشگاه علوم اسلامی شهید محلاتی ارسال کنند.

این همایش با حضور شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی در روز ۱۷ دی ماه برگزار می‌شود.

محورهای ویژه فراخوان شامل «تقوا، غزه و مقاومت اسلامی»، «تقوا، فرهنگ و سبک زندگی علوی»، «تقوا و مسئولیت سازمانی»، «تقوا عامل اقتدار ملی»، «مدیریت و فرماندهی تقواپایه»، «نقش تقوا در دشمن شناسی»، «تمدن سازی از منظر نهج البلاغه» و «تقوای سیاسی و اجتماعی» است.

برای برگزیدگان این همایش امتیازهایی در نظر گرفته شده، همچون اهدای جوایز نفیس برای ۱۰ مقاله برتر، چاپ رایگان کلیه مقالات پذیرش شده در مجموعه مقالات همایش، انتشار و نمایه‌سازی رایگان کلیه مقالات پذیرش شده در سیویلیکا و isc، صدور زودهنگام گواهی پذیرش مقالات به دو شیوه سخنرانی یا پوستر، چاپ رایگان کلیه کتاب‌های پذیرش شده در انتشارات دانشگاه، حمایت و تصویب طرح‌های پژوهشی دارای نمره حد نصاب به عنوان طرح دانشگاهی، تبدیل پایان نامه به کتاب با آوردن رضایت‌نامه کتبی دانشگاه دانشجو با مسئولیت استاد راهنما، حمایت ویژه ۱۸ نشریه علمی پژوهشی، ۳ نشریه علمی ترویجی و ۱۸ مجله تخصصی برای چاپ مقالات برگزیده (فارسی، عربی و انگلیسی)، حمایت از تولید آثار هنری و شعر در محورهای همایش و امکان ارائه در کارگاه، پیش‌نشست، نشست و کرسی (تخصصی و ترویجی) با صدور گواهی دانشگاهی.

کد خبر 6667596

