به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی، پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سه‌ماهه گذشته ۹ تفاهم‌نامه برای آماده‌سازی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان منعقد شده است.

وی ارزش این تفاهم‌نامه‌ها را بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه‌ها با جدیت و سرعت مطلوب در حال انجام است.

حسینی با اشاره به جزئیات این تفاهم‌نامه‌ها بیان داشت: این ۹ تفاهم‌نامه شامل اجرای عملیات باند رفت معبر ۶۰ متری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، آماده‌سازی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای هفشجان، هارونی، محله‌های ۴۲ و ۴۱ منظریه شهرکرد، چلیچه، سایت ۱۷.۵ هکتاری شهر بن، سایت قاریال بن و همچنین شهر سامان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی افزود: عمده این سایت‌ها بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی را پشت سر گذاشته‌اند و سایر پروژه‌ها نیز با سرعت در حال پیشرفت هستند تا زمینه برای ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود.