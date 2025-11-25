  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

انعقاد تفاهم‌نامه آماده‌سازی ۹ سایت مسکن ملی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از انعقاد ۹ تفاهم‌نامه در سه‌ماهه گذشته برای آماده‌سازی سایت‌های نهضت ملی مسکن استان با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی، پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سه‌ماهه گذشته ۹ تفاهم‌نامه برای آماده‌سازی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان منعقد شده است.

وی ارزش این تفاهم‌نامه‌ها را بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه‌ها با جدیت و سرعت مطلوب در حال انجام است.

حسینی با اشاره به جزئیات این تفاهم‌نامه‌ها بیان داشت: این ۹ تفاهم‌نامه شامل اجرای عملیات باند رفت معبر ۶۰ متری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، آماده‌سازی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای هفشجان، هارونی، محله‌های ۴۲ و ۴۱ منظریه شهرکرد، چلیچه، سایت ۱۷.۵ هکتاری شهر بن، سایت قاریال بن و همچنین شهر سامان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی افزود: عمده این سایت‌ها بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی را پشت سر گذاشته‌اند و سایر پروژه‌ها نیز با سرعت در حال پیشرفت هستند تا زمینه برای ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود.

