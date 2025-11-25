به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیاط از برگزاری جلسه مشترک شورای عالی حوزه‌های علمیه و حوزه علمیه خراسان خبر داد و اظهار کرد: این نشست با هدف هم‌اندیشی در راستای اجرای بیانیه رهبر معظم انقلاب در یکصدمین سالگرد بازتاسیس حوزه علمیه قم برگزار شد که با تصویب ۱۲ بند همکاری، افق جدیدی را برای تعاملات حوزوی ترسیم کرد.

وی با بیان این که ضرورت این هم افزایی و هم‌اندیشی پس از بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب بیشتر احساس شده بود، بیان داشت: البته پیش‌زمینه‌های این جلسه رسمی با دیدارهای غیررسمی تولیت آستان قدس در تابستان سال گذشته فراهم شده بود و دستور کار این نشست شامل ۱۲ بند بود که پس از بحث و بررسی در هر دو شورا، به تصویب رسید.

مدیر حوزه علمیه خراسان یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه را تشکیل کمیته مشترک متشکل از دو عضو از شورای عالی حوزه‌های علمیه قم، دو عضو از شورای عالی حوزه علمیه خراسان و مسئولان دو دبیرخانه دانست که مسئولیت پیگیری ۱۲ بند توافق شده را بر عهده خواهد داشت و مصوبات آن به منزله مصوبات هر دو شورای عالی تلقی می‌شود.

وی گفت: مقرر شد این کمیته هر دو ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد تا از پیگیری مستمر و ثمربخش امور اطمینان حاصل شود.

حجت الاسلام خیاط پیشنهاد داد شورای عالی حوزه‌های علمیه با حوزه علمیه خراسان هر سال حداقل دو جلسه مشترک را در قم و مشهد برگزار کنند و بر همین مبنا اعلام کرد: نخستین جلسه کمیته مشترک شوراهای عالی حوزه‌های علمیه قم و خراسان، به زودی در مشهد مقدس و با محوریت «بلاغ مبین» برگزار می‌شود.