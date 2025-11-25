برگزاری ویژه برنامه «بسیج، دانشگاه و جهاد علمی» در ۲۰ دانشگاه سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روحانی مقدم صبح سه شنبه در نشست «در محضر شهدای علمی و اقتدار ملی» و ویژه برنامه بسیج، دانشگاه و جهاد علمی در دانشگاه ملی مهارت سمنان بیان کرد: امروز همزمان با هفته بسیج یک هزار نشست به صورت همزمان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری رویداد بسیج، دانشگاه و جهاد علمی به مناسبت هفته بسیج در ۲۰ مرکز دانشگاهی استان سمنان خبر داد و گفت: پاسداشت شهدای علمی و تقویت اقتدار ملی، همزمان با هفته بسیج و در ایام فاطمیه محور این رویدادها است که ما امروز در استان سمنان هم شاهد برگزاری آن هستیم.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های استان سمنان با اشاره به نقشی که اساتید و دانشگاه‌ها در تحقق شعار هفته بسیج امسال یعنی «بسیج، مردم، اقتدار ملی» دارند، گفت: بسیج در ساختن آینده‌ای مقتدر برای ایران نقش محوری دارد.

روحانی مقدم با بیان اینکه روحیه خدمت، ایثار و جهاد علمی سه رکن اصلی فرهنگ بسیج است، گفت: دانشگاه‌ها برای حرکت در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی نیازمند تفکر و روحیه بسیجی دارند که سه ضلع مثلث خدمت، ایثار و جهاد در آن باشد.

وی با بیان اینکه بسیج اساتید در پیشبرد اهداف علمی کشور نقش محوری دارد، گفت: بسیج اساتید در زمینه حل مسئله در کشورمان در ابعاد و زمینه‌های مختلف نقش مهمی را ایفا می‌کند و در این راه بازوی توانمند تولید علم است.

رئیس بسیج اساتید استان سمنان با بیان اینکه امروز به صورت همزمان در سراسر کشور یک هزار سلسله نشست را با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود: خوشبختانه دانشگاهیان استان سمنان از این برنامه استقبال خوبی داشتند.

روحانی مقدم درباره روند برگزاری این نشست‌ها هم توضیح داد: این رویداد در قالب نشست‌های اندیشه‌ورزی، کارگاه‌های تخصصی، پنل‌های علمی و گفت‌وگوهای نخبگانی برگزار شد و در آن موضوعاتی همچون پیشرفت علمی کشور، مرجعیت علمی، اقتصاد دانش‌بنیان، نهضت مسئله‌محوری، و نقش دانشگاه در اقتدار ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد.