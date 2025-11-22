  1. استانها
آیت‌الله دژکام: بسیج باید به تقویت انسجام ملی و اجتماعی بپردازد

شیراز- امام جمعه شیراز با اشاره به تأکید اخیر رهبر انقلاب بر انسجام ملی گفت: بسیج نهاد تأمین‌کننده هویت و انسجام ملی بوده و توانسته اقشار مختلف مردم را به یکدیگر پیوند دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر شنبه در دیدار با فرمانده و شورای معاونین سپاه فجر استان فارس با تبریک هفته بسیج، این نهاد را یادگار ایثار و خدمت در چهار دهه اخیر دانست و گفت: بسیج همان فرهنگی است که امام خمینی (ره) آن را نمود اسلام ناب معرفی کردند و فرمودند افتخار می‌کنم بسیجی باشم.

وی ادامه داد: بنده نیز خود را یک بسیجی می‌دانم و معتقدم این نهاد مقدس، بنیانی است که باید حفظ، حراست و تقویت شود.

بسیج؛ مأمور به حفظ نظام در همه عرصه‌ها

امام جمعه شیراز با بیان اینکه مأموریت اصلی بسیج، حفظ نظام اسلامی است، گفت: مسئولیت‌های بسیج در سه حوزه سیاسی-امنیتی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی تعریف می‌شود و امروز عرصه‌ای در کشور وجود ندارد که بسیج در آن نقش‌آفرینی نکند.

وی تأکید کرد: مشکل اساسی ما گاهی نبود برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌گذاری روشن است. اگر همه مجموعه‌های نظام بر یک برنامه واحد توافق نکنند، نمی‌توان به نقطه مطلوب رسید.

هشدار نسبت به تهدیدات امنیتی و ضرورت انسجام ملی

آیت‌الله دژکام با اشاره به فضای حساس سیاسی‌امنیتی کشور افزود: آنچه امروز مشاهده می‌شود بسیار کوچک‌تر از طرح‌های بزرگ دشمن است و تنها زمانی دشمن مأیوس می‌شود که ملت یک‌صدا و متحد تصمیم بگیرند.

وی بسیج را نهاد تأمین‌کننده هویت و انسجام ملت دانست و گفت: بسیج توانسته اقشار مختلف مردم را به یکدیگر پیوند دهد و انصاف نیست کسی بگوید کاری نشده است.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به تأکید اخیر رهبر انقلاب بر انسجام ملی ادامه داد: نباید سخنی یا اقدامی به این انسجام لطمه بزند. دوست داشتن وطن جزئی از ایمان است اما جایگزین دین نمی‌شود. ریشه حرکت‌های ایثارگرانه برای خداست و اگر این اصل حذف شود، بدنه ایثارگر جامعه از میدان کنار می‌روند.

ضرورت مشارکت دانشگاه‌ها در مسائل فرهنگی و اجتماعی

امام جمعه شیراز با انتقاد از آسیب‌های اخیر در حوزه عفاف و حجاب، تأکید کرد: اساس حل مسائل فرهنگی‌اجتماعی، نقش‌آفرینی دانشگاه و اساتید است. بسیج اساتید با ظرفیت چند صد عضو هیئت علمی می‌تواند تولیدکننده حرف نو و راه‌حل‌های علمی باشد.

وی افزود: نباید انتظار داشت بسیج صفر تا صد امور را اجرا کند؛ بلکه وظیفه بسیج طرح مسئله و پشتیبانی است تا دانشگاه راه‌حل ارائه دهد و این ادبیات دانشگاهی راحت‌تر در جامعه پذیرفته می‌شود.

تأکید بر جریان‌سازی اقتصادی و اصلاح مدیریت منابع

آیت‌الله دژکام با اشاره به هدر رفت ۴۰ درصدی آب شرب تصفیه‌شده گفت: این میزان اسراف یک گناه بزرگ است و ضرورت دارد مدیران فعال شوند. بسیج و جهادگران سازندگی می‌توانند جریان‌ساز اصلاحات اقتصادی باشند.

وی توجه ویژه به آموزش احکام و ترویج نماز را ضروری دانست و افزود: با وجود فضیلت‌های نسل جوان، هنوز در آموزش نماز نواقصی داریم که باید رفع شود.

امام جمعه شیراز همچنین بر تقویت دارالقرآن‌ها تأکید و تصریح کرد: اگر حتی یک قرآن آموز هم تربیت شود، طبق فرمایش پیامبر (ص) ارزشش از آنچه آفتاب بر آن می‌تابد بیشتر است. این مسیر هدایت، جامعه را متحول می‌کند.

