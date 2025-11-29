  1. هنر
  2. سینمای جهان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

فیلم برزیلی در صدر ۱۰ فیلم برتر کایه دو سینما در سال ۲۰۲۵ جا گرفت

با معرفی ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۲۵ به انتخاب کایه دو سینما، صدرنشین این فهرست «بعد از ظهرهای تنهایی» اثر آلبرت سِرا از برزیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، کایه دو سینما هرگز به تفکر جمعی بها نمی‌دهد و نویسندگانش همچنان در دنیای پرشور خود از سینمای مولف‌محور زندگی می‌کنند.

چند سال اخیر برای معتبرترین مجله فیلم جهان، سال‌های پرچالشی بوده؛ در مارس ۲۰۲۰ و درست زمانی که همه‌گیری شروع شد، اعضای هیئت تحریریه این مجله به دلیل مالکیت جدید استعفا کردند و تیم جدیدی که استخدام شدند به طرز تحسین‌برانگیزی تغییرات را مدیریت کردند و تنها پس از ۶ ماه غیبت، کایه دوباره شکل گرفت، برخی از نویسندگان اصلی بازگشتند و این مجله همچنان به انتشار نقدهای متفاوت و روشنگرانه ادامه داده است.

امسال نیز کایه دو سینما فهرست سالانه بهترین‌های خود را منتشر کرده و در فهرست ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۲۵ که به رای بیش از ۳۰ نفر از کارکنان این مجله انتخاب شده، «بعد از ظهرهای تنهایی» اثر آلبرت سرا در صدر جای گرفته است. پیش از این در سال ۲۰۲۲ هم سِرا با فیلم «آرامش» در صدر فهرست این مجله جای گرفته بود.

از جای گرفتن «موج نو» ریچارد لینکلیتر در رتبه ۸ هم تعجب نکنید چون این نشریه بارها در ستایش لینکلیتر از موج نوی فرانسه، به این فیلم پرداخته است.

فهرست ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۲۵ که از میان آنها فقط ۴ فیلم در آمریکا اکران شده‌اند، چنین است:

۱. «بعد از ظهرهای تنهایی» درام برزیلی ساخته آلبرت سِرا

۲. «یک نبرد پس از نبرد دیگر» فیلم آمریکایی ساخته پل توماس اندرسون

۳. «بله!» درام فرانسوی-آلمانی ساخته نداف لاپید

۴. «مامور مخفی» درام نئونوار سیاسی برزیلی ساخته مندونسا فیلیو

۵. «من فقط در طوفان استراحت می‌کنم» درام پرتغالی ساخته پدرو پینیو

۶. «ماجراجویی» فیلم خانوادگی جاده‌ای ایتالیایی ساخته سوفی لتورنور

۷. «۷ قدم با مارک براون» مستندی درباره گیاهان بومی نرماندی ساخته ونسان باره، پی‌یر کرتون

۸. «موج نو» ساخته ریچارد لینکلیتر

۹. «لورن در باد» ساخته ماتئو اوستاکون، لئو کوتور و آنتون بالکجیان

۱۰. «آینه‌های شماره ۳» درام آلمانی ساخته کریستین پتسولد

