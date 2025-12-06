«سایت اند ساوند» ۵۰ فیلم برتر ۲۰۲۵ را انتخاب کرد؛ فیلم اندرسون در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد اف ریل، مجله «سایت اند ساوند» از موسسه فیلم بریتانیا (BFI) مجموعهای از عناوین برتر سینمایی سال ۲۰۲۵ را که با آرای بیش از ۱۰۰ منتقد بینالمللی این مجله انتخاب شده اند، منتشر کرد.
در این نظرسنجی فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» ساخته پل توماس اندرسون در صدر فهرست بهترین فیلمهای سال ۲۰۲۵ مجله «سایت اند ساوند» قرار گرفته است.
اندرسون در بیانیه ای کتبی درباره افتخاری که نصیب فیلمش شده حرف زد و گفت: «لعنتی! راستش را بخواهید، کمی نفسم بند میآید. یادم میآید از وقتی خیلی جوان بودم، مجله «سایت اند ساوند» را میخواندم و حالا فیلمی دارم که آنها آن را بهترین فیلم سال مینامند… فوقالعاده است. بیصبرانه منتظرم ببینم نسخه چاپی مجله چطور است. اولین واکنش من «لعنتی!» بود و من به این حرفم پایبندم!»
نظرسنجی بهترین فیلمهای سال مجله «سایت اند ساوند» توسط بیش از ۱۰۰ منتقد بینالمللی این مجله انجام میشود که هر یک ۱۰ فیلم برتر سال را انتخاب میکنند و در نهایت فهرستی شامل ۵۰ فیلم انتخاب می شود.
در این فهرست فیلم «گناهکاران» ساخته رایان کوگلر در رتبه دوم جای گرفت و فیلم جنایی «مغز متفکر» ساخته کلی رایکارد در رتبه سوم، فیلم «صراط» ساخته اولیویه لاکس در رتبه چهارم و فیلم «مامور مخفی» ساخته کلبر مندونسا فیلیو در رتبه پنجم.
ایزابل استیونز درباره این نظرسنجی در «سایت اند ساوند» نوشت: نظرسنجی سالانه منتقدان بینالمللی ما نشان میدهد که سینما در حال شکوفایی است و سالی پر از مشکلات جهانی را با هیجان، هوش، طنز و احساس پشت سر میگذارد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۵، سینما نظارهگر نبود، از بازداشتگاههای مهاجران، اعتراضات، دستگیری معترضان، دولتهای اقتدارگرا و جنگهای فرهنگی و نظریههای توطئه یاد کرد که پسزمینه بسیاری از بهترین فیلمهایی شده که منتقدان در این لیست انتخاب کردهاند.
وی افزود: شورش در بسیاری از آنها موج میزند؛ به فراریان در حال فرار در «نبردی پس از نبرد دیگر»، «مامور مخفی»، «مغز متفکر» و حتی جستجوگران پرشور فیلم «صراط» اثر اولیویه لاکس نگاه کنید. با این حال، علیرغم حال و هوای کلی پادآرمانشهری، سینما امسال مشتاق بود که ما را در تاریکی بخنداند. از «ببخشید، عزیزم» گرفته تا «ادینگتون» و «سلاحها»، طنز و وحشت با هم درآمیختند.
اصالت نه تنها روایت بسیاری از بهترین فیلمها، بلکه سبکهای سینمایی آنها را که سرشار از جلوههای هنری جسورانه بود، مشخص میکند. همچنین شوکهای صوتی به یاد ماندنی نیز وجود داشت؛ گروه کر موسیقی غیرمنتظره بین قرنها در «گناهکاران»؛ تجربه کوبنده و غریزیِ رقصهای صحرایی در «صراط».
و در حالی که فیلمهایی درباره پدران (نه فقط «یک نبرد»، «مامور مخفی»، «صراط» و «مغز متفکر» بلکه «انتخاب دیگری نیست»، «ارزش احساساتی»، «طرح فنیقی») به طرز چشمگیری زیاد بودند، فیلم های عاشقانه هم از جمله فیلمهای شاخص بودند. فیلمهای جذاب دیگری از کارگردانان نوظهور - از جمله «صدای سقوط»، «حواصیل آبی» و «در حال سقوط» - وجود دارد که نشان میدهد آینده سینما روشن است.
فهرست ۵۰ فیلم برتر سال ۲۰۲۵ این مجله چنین است:
۱. نبردی پس از نبرد دیگر (پل توماس اندرسون) آمریکا
۲. گناهکاران (رایان کوگلر) آمریکا
۳. مغز متفکر (کلی رایکارد) آمریکا
۴. صراط (الیور لاکس) اسپانیا
۵. مامور مخفی (کلبر مندونسا فیلیو) برزیل
۶. یک تصادف ساده (جعفر پناهی) ایران / فرانسه
۷. ببخشید عزیزم (اوا ویکتور) آمریکا / اسپانیا
۸. سلاحها (زک کرگر) آمریکا
۹. برگ خشک (الکساندر کوبریدزه) آلمان
۱۰. رستاخیز (بی گان) چین
۱۱. ارزش احساسی (یواخیم تریر) نروژ
۱۲. صدای سقوط (ماشا شیلینسکی) آلمان
۱۳. قارهای ۲۵ (رادو جود) رومانی
۱۴. میسریکوردیا (آلن گیرودی) فرانسه
۱۵. انتخاب دیگری نیست (پارک چان-ووک) کره جنوبی
۱۶. پیلیون (هری لایتون) بریتانیا
۱۷. حواصیل آبی (سوفی رومواری) کانادا
۱۸. برج یخی (لوسیل هادزیهالیلوویچ) فرانسه / آلمان
۱۹. صدای هند رجب (کوثر بن هنیه) تونس
۲۰. ماه آبی (ریچارد لینکلیتر) آمریکا / ایرلند
۲۱. خانه ای از دینامیت (کاترین بیگلو) آمریکا
۲۲. رز از نوادا (مارک جنکین) بریتانیا
۲۳. بعدازظهرهای انزوا (آلبرت سرا) اسپانیا
۲۴. آوریل (دآ کولومبگاشویلی) گرجستان
۲۵. ادینگتون (آری آستر) آمریکا / بریتانیا
۲۶. اگر پا داشتم لگدت می زدم (مری برانستاین) آمریکا
۲۷. عشقی که باقی می ماند (هینو. پالماسون) ایسلند
۲۸. موج نو (ریچارد لینکلیتر) فرانسه
۲۹. کیف سیاه (استیون سودربرگ) آمریکا
۳۰. ابر (کیوشی کوراساوا) ژاپن
۳۱. پدر مادر خواهر برادر (جیم جارموش) آمریکا
۳۲. سایه پدرم (اکینولا دیویس) بریتانیا / نیجریه
۳۳. در حال سقوط (لورا کریرا) بریتانیا
۳۴. بازآفرینی (راس مک الوی) بریتانیا
۳۵. کفن ها (ریچارد کراننبرگ) کانادا
۳۶. دوست خاموش (ایدیکو اینیدی) آلمان
۳۷. داستان سلیمان (بوریس لوجکین) فرانسه
۳۸. ۲۸ سال بعد (دنی بویل) آمریکا / بریتانیا
۳۹. پوشش (لورا پویتراس) آمریکا
۴۰. بمیر عشق من (لین رمزی) امریکا / بریتانیا
۴۱. همنت (کلویی ژایو) آمریکا
۴۲. حقایق سخت (مایک لی) آمریکا / اسپانیا
۴۳. بالاترین تا پایین ترین (اسپایک لی) آمریکا
۴۴. مکان های دیدنی (لوکرتسیا مارتل) آرژانتین
۴۵. آینه های شماره ۳( کریستین پتسولد) آلمان
۴۶. پسران نیکل (رامل راس) آمریکا
۴۷. سه گانه داستان های اسلو، رویاها (داگ یوهان هاگرد) نروژ
۴۸. طرح فینیقی (وس اندرسون) آمریکا
۴۹. آنچه طبیعت به تو می گوید (هونگ سنگ سو) کره جنوبی
۵۰. با حسن در غزه (کمال الجعفری) فلسطین
